Uma densa camada de poluição reduziu a visibilidade esta manhã em Nova Delhi na Índia. Estradas e edifícios ficaram envoltos numa nuvem de poluição. O índice de qualidade do ar coloca a cidade na categoria "muito prejudicial à saúde".

A poluição atmosférica da capital indiana piora no inverno, quando a velocidade do vento diminui e o ar frio retém os poluentes expelidos pelos veículos, pela indústria e pelos agricultores que queimam resíduos nos estados vizinhos para se prepararem para novas plantações.



Nova Deli é a cidade mais poluída do mundo.