Camboja acusa Tailândia de bombardear província de Siem Reap

"O exército tailandês ampliou o alcance do seu violento ataque, utilizando um caça F-16 para lançar duas bombas perto de um campo de civis deslocados no distrito de Srei Snam", indicou o Ministério da Defesa do Camboja em comunicado.

A Tailândia confirmou que os combates continuavam hoje nas regiões fronteiriças, sem mencionar, porém, a província de Siem Reap.

O distrito de Srei Snam fica a cerca de 70 quilómetros da fronteira disputada e a menos de uma hora e meia de carro do complexo de Angkor Wat, joia da arquitetura khmer e principal atração turística do Camboja.

"A Tailândia violou o direito internacional ao atacar civis", denunciou à agência France-Presse (AFP) o ministro da Informação do Camboja, Pheaktra Neth.

O ministério de Neth partilhou um vídeo que, de acordo com o responsável, mostra "alunos de uma escola do distrito de Srei Snam a fugirem depois de o exército tailandês lançar bombas perto da sua escola".

Num novo balanço, as autoridades cambojanas deram conta de 12 mortos, todos civis, desde o início dos confrontos entre os dois vizinhos do Sudeste Asiático, que disputam partes do território ao longo de fronteira.

A Tailândia, por sua vez, lamentou a morte de 16 pessoas no total, entre elas 15 soldados e um civil, morto por estilhaços de granadas.

Os dois países acusam-se mutuamente de terem desencadeado as hostilidades, que levaram à retirada de cerca de 800 mil pessoas de ambos os lados da fronteira.

Um primeiro episódio de violência causou 43 mortes em julho, antes de uma trégua e da assinatura de um acordo de cessar-fogo em outubro, que teve a intervenção do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Trump afirmou na sexta-feira que os líderes da Tailândia e do Camboja aceitaram uma trégua após um telefonema, mas o Governo tailandês negou e os combates continuaram durante o fim de semana.