Campanha anticorrupção no Exército chinês dita afastamento de mais dois generais

O Comité Permanente da Assembleia Nacional Popular (NPC, na sigla em inglês) confirmou que o tenente-general You Haitao, antigo vice-comandante do Exército chinês, e o tenente-general Li Pengcheng, antigo comandante naval do Comando do Teatro do Sul das Forças Armadas, foram afastados do órgão legislativo.

De acordo com o comunicado, You e Li são suspeitos de "violações graves das leis e da disciplina", uma expressão normalmente usada pelas autoridades chinesas em casos de corrupção.

A queda dos dois generais ocorre num período de mudanças de pessoal dentro do Exército de Libertação Popular (ELP), uma vez que vários oficiais superiores foram acusados de corrupção.

Miao Hua, membro da poderosa Comissão Militar Central e diretor do seu departamento de trabalho político, foi colocado sob investigação, também por corrupção, em novembro.

You, de 66 anos, tornou-se comandante adjunto do exército no início de 2016. Ele ocupou anteriormente o cargo de vice-comandante da Região Militar de Nanjing e foi promovido a tenente-general em 2014.

Li, 61 anos, desempenhou anteriormente funções como vice-chefe do Estado-Maior da Frota do Mar do Norte da Marinha do ELP, diretor do Instituto de Investigação de Equipamento da Marinha e chefe do Estado-Maior da Frota do Mar do Leste.

Li foi comandante naval do Comando do Teatro do Sul depois de o seu antecessor, Ju Xinchun, ter sido também afastado do órgão legislativo, em dezembro de 2023, juntamente com outros oito generais, incluindo vários altos oficiais da Força de Foguetes do ELP, que supervisiona o arsenal nuclear do país.

As recentes mudanças de pessoal também incluem a promoção de um oficial de longa data da força aérea, Chen Hui, ao posto de general, confirmando-o como o novo comissário político do exército para supervisionar a ideologia, a educação política e o moral das unidades, informou a agência de notícias oficial chinesa Xinhua na segunda-feira.

Em setembro, foi anunciado que Deng Zhiping, um vice-comandante do exército, foi afastado da NPC por suspeita de corrupção. Deng, de 60 anos, foi aclamado como herói de guerra durante os confrontos fronteiriços da China com o Vietname nos anos 70 e 80.

Pequim também colocou dois dos seus antigos ministros da Defesa, Li Shangfu e Wei Fenghe, sob investigação em junho.

A corrupção pode ter prejudicado o progresso da China para cumprir metas de modernização militar para 2027, de acordo com o relatório anual do Pentágono sobre as Forças Armadas chinesas, divulgado este mês.

O documento do Pentágono disse que, entre julho e dezembro de 2023, pelo menos 15 oficiais militares chineses de alto escalão e executivos do setor da Defesa foram removidos dos seus cargos.

