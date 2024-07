Campanha francesa a terminar com poucos sinais de mobilização partidária

Yara Nardi - Reuters

A justificação foi o pouco tempo que os partidos e movimentos políticos tiveram para preparar iniciativas de campanha. Isto porque há um mês os franceses nem sonhavam com um cenário de eleições antecipadas.



As redes sociais têm desempenhado um papel de destaque na transmissão das mensagens. E, de vez em quando, há momentos de contacto com a população.



Na quarta-feira, em entrevista à televisão francesa BFM, Jordan Bardella voltou a falar sobre o tema polémico da dupla nacionalidade, com o candidato do Rassemblement National a garantir que não vai mexer na medida. Mas reforça a ideia de que o partido de extrema-direita pretende limitar o acesso a altos cargos a cidadãos exclusivamente franceses.