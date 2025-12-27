Canadá promete mais 2,5 mil milhões de dólares de ajuda económica à Ucrânia

A assistência ajudará a Ucrânia a desbloquear o financiamento do Fundo Monetário Internacional, FMI, disse Carney ao lado do presidente ucraniano, Volodymyr ‍Zelenskiy, em conferência de imprensa após a reunião entre ambos.





Volodymyr Zelenskiy espera uma reunião "muito produtiva", com Donald Trump, amanhã, na Florida.



O primeiro-ministro canadiano afirmou também que alcançar a paz na Ucrânia exige "uma Rússia disposta a cooperar". Zelensky deverá deslocar-se este domingo à Florida, EUA, para um novo encontro com o presidente norte-americano, Donald Trump, para tentar finalizar a proposta de acordo de paz a apresentar à Rússia.

Putin foi informado de que as forças russas tinham capturado a cidade de Myrnohrad, na região de Donetsk, na Ucrânia, bem como Huliaipole, na região de Zaporízhia, também na Ucrânia, informou o Kremlin no seu canal de Telegram.





A madrugada deste sábado ficou marcada por um novo ataque russo massivo a Kiev e aos arredores da capital russa, com dezenas de drones e de mísseis, durante pelo menos quatro horas.





O ataque fez pelo menos dois mortos e 40 feridos. Pelo fim da tarde, mais de um milhão de casas em toda a região, estava sem eletricidade.

O Presidente russo, Vladimir Putin, afirmou este sábado, contudo, que, de acordo com a agência de notícias Interfax.Putin disse que, se a Ucrânia não quisesse resolver o conflito de forma pacífica, a Rússia alcançaria todos os objetivos da sua "operação militar especial" pela força, informou por seu lado a agência de notícias estatal russa TASS.Vladimir Putin, inspecionava esta tarde um dos postos de comando das Forças Armadas russas, noticiou o Kremlin.Putin recebeu na altura um relatório do chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Rússia, Valery Gerasimov, bem como dos comandantes dos grupos "Centro" e "Leste" das forças russas.