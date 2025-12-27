Ucrânia. Mais de um milhão de casas sem eletricidade em toda a região de Kiev

Pelas 19h00 deste sábado, em Kiev, a temperatura era de apenas um grau positivo, com previsão de descida nas horas seguintes até aos dois graus negativos, e incluindo queda de neve.

O ataque russo marcou a véspera de novas deslocações, este fim de semana, do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ao Canadá e aos Estados Unidos, para tentar finalizar o acordo de paz que ponha fim ao conflito.





Zelensky reuniu-se este sábado com o ‍primeiro-ministro canadiano, Mark Carneyon, que anunciou mais 2,5 mil milhões de dólares‍de ajuda económica à Ucrânia.



A assistência ajudará a Ucrânia a desbloquear o financiamento do Fundo Monetário Internacional, disse Carney ao lado do presidente ucraniano, Volodymyr ‍Zelenskiy, em conferência de imprensa após a reunião entre ambos.







O primeiro-ministro canadiano afirmou também que alcançar a paz na Ucrânia exige "uma Rússia disposta a cooperar".





O Presidente russo, Vladimir Putin, afirmou este sábado, contudo, que a Rússia percebeu que Kiev não tem pressa em terminar o conflito com a Ucrânia através de meios pacíficos, de acordo com a agência de notícias Interfax.



Putin disse que, se a Ucrânia não quisesse resolver o conflito de forma pacífica, a Rússia alcançaria todos os objetivos da sua "operação militar especial" pela força, informou por seu lado a agência de notícias estatal russa TASS.







Vladimir Putin, inspecionava esta tarde um dos postos de comando das Forças Armadas russas, noticiou o Kremlin.



Putin recebeu na altura um relatório do chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Rússia, Valery Gerasimov, bem como dos comandantes dos grupos "Centro" e "Leste" das forças russas.



Putin foi informado de que as forças russas tinham capturado a cidade de Myrnohrad, na região de Donetsk, na Ucrânia, bem como Huliaipole, na região de Zaporízhia, também na Ucrânia, informou o Kremlin no seu canal de Telegram.

