"Explosões na capital". Ucrânia denuncia novo ataque massivo da Rússia contra Kiev

As autoridades ucranianas avançaram ao início da madrugada deste sábado que a capital do país, Kiev, estava a ser alvo de um novo ataque massivo por parte da Rússia, com os militares a alertarem para o iminente lançamento de mísseis.



"Explosões na capital. A defesa antiaérea está em ação. Fiquem nos abrigos!", escreveu o presidente da Câmara de Kiev, Vitali Klitschko, na plataforma Telegram.



"Fiquem em segurança, por favor! O inimigo está a atacar a capital", declarou, por sua vez, o chefe da administração militar de Kiev, Tymour Tkatchenko.



Segundo testemunhas da agência Reuters, as defesas aéreas ucranianas estavam a ser usadas na capital. Já um canal militar do Telegram avançou que estavam a ser lançados mísseis de cruzeiro e balísticos sobre Kiev.



A agência France-Presse indicou também que foram ouvidas fortes explosões na cidade. De acordo com as autoridades, os alertas aéreos soaram por todo o território pouoco depois das 2h00 locais (meia-noite em Lisboa).



O novo ataque acontece numa altura em que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, se prepara para viajar até ao Estado norte-americano da Florida para se encontrar com o homólogo dos EUA, Donald Trump.



Mais de quatro anos após o lançamento da ofensiva em grande escala da Rússia, as negociações para uma resolução do conflito aceleraram nas últimas semanas, após a apresentação de um plano de paz dos Estados Unidos.



Embora este documento tenha sido inicialmente considerado pelos ucranianos e europeus como demasiado favorável a Moscovo, Zelensky apresentou esta semana uma nova versão.



O plano de paz prevê agora um congelamento da atual linha da frente, sem oferecer uma solução imediata para as reivindicações territoriais da Rússia, que ocupa mais de 19 por cento da Ucrânia.



