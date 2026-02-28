Canadá relocaliza parte do seu pessoal diplomático deslocado em Telavive

Otava "tomou a decisão de transferir temporariamente o pessoal não essencial e os dependentes de Telavive. Este processo está em curso. A embaixada do Canadá em Israel permanece aberta e os serviços consulares estão disponíveis", indica um comunicado.

Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Finlândia, China, entre outros países, retiraram pessoal diplomático deslocado na região, incluindo no Irão e em Israel, e emitiram avisos de alerta aos seus cidadãos para se retirarem ou evitarem viajar para a região, perante e iminência de um ataque por parte dos Estados Unidos, que concentrou um importante dispositivo militar no Médio Oriente e Golfo Pérsico.

