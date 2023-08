Canal do Panamá. Seca restringe tráfego de navios durante um ano

Desde 30 de julho que só é autorizada a navegação a 32 navios, em vez de 40, com um máximo de 13,4 metros de altura (44 pés).

A medida que provocou um engarrafamento marítimo sem precedentes foi agora prorrogada.





"Temos restrições no Panamá, mas o canal não está fechado” confirmou Laurentino Cortizo, presidente do Panamá na quarta-feira, desmentindo o seu homólogo colombiano que tinha afirmado o contrário.

“Planear melhor”



disse Ilya Espino, administradora adjunto do canal, à agência France Presse (AFP).O anúncio da medida pretende ajudar os clientes do canalde modo evitar a repetição do cenário dos últimos dias, acrescentou Espino. As restrições causaram longas filas de espera de navios para poderem atravessar, o número subiu para 160 durante o mês de agosto.

"Podemos gerir facilmente uma fila de 90 navios", mas "130 ou 140, isso causa-nos problemas e atrasos", avançou Espino.

: aumentando de três a cinco dias para 19 dias, atualmente mantém-se nos onze dias.

“Adaptar ou morrer”

sendo utilizado principalmente pelos Estados Unidos, a China e o Japãoatravés da cobrança de portagens aos navios que nele circulam.

"Precisamos de encontrar soluções para que possamos continuar a ser uma rota importante para o comércio internacional. Se não nos adaptarmos, morreremos", garantiu o administrador do canal, Ricaurte Vasquez.

sem a qual não é possível atravessarem a cordilheira continental do istmo. Cada navio obriga à descarga de cerca de 200 milhões de litros de água doce, proveniente de uma bacia hidrográfica formada pelos lagos Gatún e Alajuela, também afetada pela seca.Esta bacia é igualmente responsável pelo fornecimento de água potável a metade dos 4,2 milhões de habitantes do país.A imposição de restrições, como a limitação do número de navios e da redução da capacidade de carga no canal,, disse o antigo administrador do canal, Jorge Quijano, em entrevista à AFP.Tal representará uma quebra de receitas na ordem dos 185 milhões de euros, face a um volume total de portagens de quase 3 mil milhões de euros no ano passado, de acordo com a previsão da autoridade que gere o canal.

"Esta é uma situação que vai durar um ano, por isso não creio que seja pior do que a que vivemos durante a pandemia de Covid-19", acrescentou Ilya Espino.