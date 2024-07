Candidato da oposição venezuelana apela ao Exército para não "reprimir o povo"

O candidato da oposição venezuelana, Edmundo Gonzalez Urrutia, que reivindica vitória contra o presidente Nicolás Maduro, proclamado vencedor pelo Conselho Nacional Eleitoral, apela ao exército para não “reprimir o povo”.





O apelo dirigido às Forças Armadas foi feito numa reunião de apoiantes da oposição em Caracas enquanto os distúrbios provocam mortos e feridos. “Senhores do exército (...) não há razão para reprimir o povo da Venezuela, não há razão para estas perseguições”.





O apelo foi feito após a garantia do ministro da Defesa de que o Exército está ao lado de Nicolas Maduro.





À margem deste apelo do opositor venezuelano, surgem as palavras de preocupação do Alto-comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos.O responsável assumiu esta terça-feira estarcom os distúrbios que provocaram a morte de várias pessoas na Venezuela. Em causa estão os protestos contra a reeleição do presidente Nicolas Maduro.e pede às autoridades “a respeitarem os direitos de todos os venezuelanos de se reunirem, protestarem pacificamente e expressarem as suas opiniões livremente e sem medo."