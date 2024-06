Candidato desiste a dois dias das presidenciais no Irão

Amirhossein Ghazizadeh Hashemi, de 53 anos, desistiu da candidatura e instou outros candidatos a fazerem o mesmo "para que a frente da revolução seja fortalecida", informou a agência de notícias estatal iraniana IRNA.

Ghazizadeh Hasehmi serviu como um dos vice-presidentes de Raisi e como chefe da Fundação para os Assuntos dos Mártires e Veteranos. Ele concorreu nas eleições presidenciais de 2021 e recebeu pouco menos de um milhão de votos, ficando em último lugar.

As eleições de sexta-feira terão assim cinco conservadores, incluindo o líder Mohamad Baqer Qalibaf e o ultraconservador Saeed Jalilim, que lidera as sondagens juntamente com o único candidato reformista, Masoud Pezeshkian.

Entre os eleitores, reina o ceticismo e a apatia, no meio de uma economia em crise, afetada por uma inflação de 40% e um rial (moeda local) desvalorizado.

O líder supremo do Irão, ayatollah Ali Khamenei, apelou na terça-feira ao voto nas eleições presidenciais de sexta-feira para "derrotar o inimigo".

As eleições parlamentares de março registaram a taxa de participação mais baixa dos últimos 45 anos da República Islâmica, quando apenas 41% do eleitorado foi às urnas, enquanto 48% votaram nas presidenciais de 2021.