Candidato português às legislativas orgulhoso dos 213 votos obtidos

Deirdre Costigan, pelo partido Trabalhista, foi eleita deputada com 23 mil votos (49%), numa área que tradicionalmente vota no `Labour`.

O resultado reflete a tendência no país, que aponta para uma vitória com maioria absoluta dos trabalhistas, que estiveram 14 anos na oposição, derrubando o Partido Conservador atualmente no governo.

Pedro da Conceição, de 18 anos, afirmou à Lusa estar "orgulhoso" com os 213 votos.

"Como independente e como o candidato mais jovem do Reino Unido, sem equipa, sem apoio partidário ou financeiro, esta é uma vitória para mim e para a democracia", vincou.

Numa entrevista ainda durante a campanha, o jovem estudante, nascido em Lisboa em 2006, tinha confessado ter decidido concorrer após pesquisar no motor de busca Google os requisitos para ser candidato.

"Procurei no Google o que é que precisaria para ser candidato e pensei: porque não tentar?", contou à Lusa em Ealing, a oeste de Londres.

Recentemente naturalizado britânico, decidiu concorrer como independente no subúrbio de Londres onde cresceu.

Além de ser maior de idade e ter cidadania britânica, são necessárias 10 assinaturas e pagar um depósito de 500 libras (590 euros), que só é devolvido se o candidato obtiver 5% dos votos do círculo eleitoral.

Conceição disse que a mãe "fartou-se de rir", mas apoiou, desde que a campanha não interferisse com os exames de final do ensino secundário, importantes para entrar na universidade.

Com avós originários de Moçambique e da Guiné-Bissau, Pedro da Conceição mudou-se para o Reino Unido com poucos meses de vida.

Interessado pela política desde novo, apesar de os pais não serem ativistas, aos 16 anos, Pedro da Conceição aderiu ao Partido Trabalhista, mas depois afastou-se.

"Sinto que não existe nenhuma opção de centro-esquerda, um meio-termo justo que englobe valores de compaixão, bem como fortes princípios económicos, e foi por isso que decidi candidatar-me", explicou.

Para o luso-britânico, "um candidato independente pode dar a melhor representação possível da comunidade, pois não está vinculado a nenhuma política partidária".

"Penso que precisamos de manter a humanidade e os valores humanos no centro [da política] e sinto que um dos problemas é que as pessoas perderem o contacto com a humanidade. Sinto que essa parte de ajudar socialmente precisa de estar presente", afirmou à Lusa.

O Partido Trabalhista assegurou hoje uma vitória com maioria absoluta nas legislativas britânicas ao eleger mais do que os 326 deputados necessários para governar com uma maioria absoluta, de acordo com os resultados parciais provisórios, divulgados pela cadeia britânica BBC.

Declarados os resultados de 537 dos 650 assentos na Câmara dos Comuns que foram votos, 367 foram conquistados pelo Partido Trabalhista, 86 pelo Partido Conservador, 51 pelos Liberais Democratas e os restantes por outros partidos ou candidatos independentes.

Esta vitória coloca Keir Starmer, enquanto líder do partido mais votado, no caminho para ser indigitado primeiro-ministro pelo rei Carlos III, depois de conhecidos os resultados finais.