Candidatos ao "Conselho da Paz" de Trump devem pagar mil milhões de dólares



"O Conselho da Paz é uma organização internacional que visa promover a estabilidade, restaurar uma governação fiável e legítima e garantir uma paz duradoura em áreas afetadas ou ameaçadas por conflitos", refere o preâmbulo do documento enviado aos países convidados a participar.

Putin, Milei e Orbán convidados





Donald Trump será o "primeiro presidente do Conselho da Paz", cujos poderes são muito amplos, de acordo com a "carta" obtida pela AFP.



Vários países e líderes anunciaram que foram convidados a juntar-se ao "Conselho" do presidente dos EUA, sem necessariamente revelarem se pretendem aceitar ou recusar.



As primeiras nomeações para o conselho, anunciadas na sexta-feira, incluíram o próprio Trump como presidente; o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair; o atual secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio; o enviado de Trump para a resolução de conflitos, o empresário do ramo imobiliário Steve Witkoff; o genro do presidente, Jared Kushner; e o presidente do Banco Mundial, Ajay Banga.

Paris confirma convite e reafirma compromisso com a ONU

"Reiteramos também o nosso compromisso com a Carta das Nações Unidas. Esta continua a ser a pedra basilar do multilateralismo eficaz, onde o direito internacional, a igualdade soberana dos Estados e a resolução pacífica de litígios prevalecem sobre a arbitrariedade, as relações de poder e a guerra", acrescentou o Ministério.





O organismo foi inicialmente concebido para supervisionar a reconstrução de Gaza, mas a "carta" não menciona explicitamente o território palestiniano e atribui-lhe o objetivo mais vasto de contribuir para a resolução de conflitos armados em todo o mundo.O texto sublinha ainda "a necessidade de uma organização internacional de paz mais ágil e eficaz".A 7 de janeiro, assinou uma ordem executiva que determina a retirada dos Estados Unidos de 66 organizações internacionais que "já não servem os interesses americanos", segundo a Casa Branca. Cerca de trinta dos alvos de Washington estão ligados à ONU.Retirou também os EUA da Organização Mundial de Saúde e o seu governo cortou significativamente a ajuda americana ao exterior, reduzindo drasticamente os orçamentos de várias organizações, como o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) e o Programa Alimentar Mundial (PAM)"Cada Estado-membro cumprirá um mandato de, no máximo, três anos a partir da entrada em vigor da presente carta, renovável pelo presidente. Este mandato de três anos não se aplica aos Estados-membros que contribuam com mais de mil milhões de dólares em dinheiro para o Conselho da Paz durante o primeiro ano após a entrada em vigor da Carta", acrescenta o projeto, sem mais pormenores.O Kremlin indicou que o presidente russo, Vladimir Putin, "recebeu um convite" através de "canais diplomáticos".O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse aos jornalistas na segunda-feira que a Rússia procurava “esclarecer todas as” da oferta com Washington, antes de dar a sua resposta.Outros líderes estrangeiros, incluindo o presidente argentino, Javier Milei, e o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, ambos próximos de Trump, também anunciaram que foram convidados.As cartas-convite incluíam uma espécie de "carta" afirmando que o conselho procuraria "consolidar a paz no Médio Oriente" e, ao mesmo tempo, "adotar uma nova abordagem ousada para a resolução de conflitos globais".A França, que ocupa um lugar permanente no Conselho de Segurança da ONU, reafirmou esta segunda-feira o seu "compromisso com a Carta da ONU", após um convite dos Estados Unidos para integrar o "Conselho da Paz", segundo um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros."Tal como vários outros Estados, a França foi convidada pelos Estados Unidos a integrar o 'Conselho da Paz'. Em conjunto com os nossos parceiros próximos, estamos a examinar as disposições do texto proposto como base para este novo órgão, cujo âmbito vai para além da situação em Gaza".