Rubio e Blair em "conselho de paz". Israel dá aval a anúncio de Trump
O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, e o antigo primeiro-ministro britânico Tony Blair vão integrar o "conselho de paz" apontado para a administração da Faixa de Gaza.
Foto: Dawoud Abu Alkas - Reuters
O próprio presidente norte-americano vai presidir a este conselho, que, por ora, não conta com qualquer nome palestiniano.A Casa Branca garante que outros membros serão anunciados nas próximas semanas.
Muitos especialistas e defensores dos Direitos Humanos consideram que a nomeação de Trump para supervisionar um conselho que governe um território estrangeiro se assemelha a uma estrutura colonial.
A participação de Tony Blair é igualmente criticada devido ao papel que teve na guerra do Iraque.A Casa Branca não detalhou as responsabilidades de cada membro deste denominado Conselho Executivo fundador.
Dados sintetizados na edição deste sábado do Jornal da Tarde pelos enviados especiais da RTP a Israel, Paulo Jerónimo e José Pinto Dias.