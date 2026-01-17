Rubio e Blair em "conselho de paz". Israel dá aval a anúncio de Trump

Foto: Dawoud Abu Alkas - Reuters





O próprio presidente norte-americano vai presidir a este conselho, que, por ora, não conta com qualquer nome palestiniano. A Casa Branca divulgou uma lista de autoridades nomeadas por Donald Trump que vão ter como função supervisionar a reconstrução de Gaza e o período de transição. A Casa Branca garante que outros membros serão anunciados nas próximas semanas.





Muitos especialistas e defensores dos Direitos Humanos consideram que a nomeação de Trump para supervisionar um conselho que governe um território estrangeiro se assemelha a uma estrutura colonial.



A participação de Tony Blair é igualmente criticada devido ao papel que teve na guerra do Iraque. A Casa Branca não detalhou as responsabilidades de cada membro deste denominado Conselho Executivo fundador.





