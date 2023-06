Captados "ruídos subaquáticos na área de busca" pelo submersível Titan

Na sequência dos sons detetados por um avião militar canadiano P-3, os esforços de busca foram reorientados.

Os socorristas têm corrido contra o relógio porque, mesmo nas melhores circunstâncias, o navio Titan pode ficar sem oxigénio na quinta-feira de manhã.

Para além de um conjunto internacional de navios e aviões, um robô subaquático começou a fazer buscas nas imediações do Titanic e há um esforço para enviar equipamento de salvamento para o local, no caso de o submarino ser encontrado.Resultados "negativos"

As equipas detetaram sons de batidas de 30 em 30 minutos, na terça-feira. O retorno acústico foi registado por dispositivos de sonar adicionais, debaixo de água, no Atlântico Norte.



“O retorno acústico foi ouvido e ajudará na vetorização de ativos de superfície e também indicando esperança contínua de sobreviventes”, explica um memorando interno do Governo dos EUA, sobre a busca.

As autoridades enfatizaram a importância do equipamento de sonar para captar sons subaquáticos durante a procura pelo submarino, "que pode estar no fundo do oceano", dizem.



O capitão reformado Bobbie Scholley, ex-mergulhador da Marinha dos EUA, já tinha referido à CNN, na segunda-feira, a importância do uso de boias-sonar para capar sinais do Titan. “O submersível emitirá sons com os sistemas a bordo e a tripulação, esperançosamente, também estará a fazer barulho”, observou.

“Essas boias de sonar são muito boas e estão a detetar esses ruídos", acrescentou.

Três aviões de transporte C-17 das Forças Armadas norte-americanas foram utilizados para transportar submersíveis comerciais e equipamento de apoio. Os militares canadianos disponibilizaram, por sua vez, um avião de patrulha e dois navios, tendo ainda lançado boias de sonar para detetar quaisquer sons do Titan.

Entretanto, já esta quarta-feira, a Guarda Costeira dos EUA veio dizer que a investigação sobre os ruídos subaquáticos "produziu resultados negativos", até ao momento.

Apenas mais 24 horas de oxigénio



O submersível foi desenhado para ter uma reserva de oxigénio durante quatro dias, em situação de emergência, segundo David Concannon, conselheiro da OceanGate Expeditions, que supervisionou a missão. Já passaram três dias desde que se fez ao mar.

O jornalista da cadeia televisiva norte-americana CBS News David Pogue, que viajou até ao Titanic a bordo do Titan no ano passado, disse que o veículo usa dois sistemas de comunicação: mensagens de texto trocadas com um navio de superfície e pings de segurança que são emitidos a cada 15 minutos, para indicar que o submersível ainda está a funcionar.

Ambos os sistemas pararam cerca de uma hora e 45 minutos depois de o Titan ter submergido, no domingo, indicou a empresa OceanGate Expeditions, proprietária da embarcação e organizadora das viagens aos destroços do Titanic.

"Isto significa uma de duas coisas: ou eles perderam toda a energia ou o submersível abriu uma brecha no casco e implodiu instantaneamente. Ambas são devastadoras", disse Pogue.

Ilustração da visita às ruinas do Titanic | site OceanGate ExpeditionsIntensificam-se as buscas com robô subaquático



Na terça-feira, a França anunciou que o instituto Ifremer de ciências oceânicas enviou um navio, o Atalante, equipado com um robô subaquático, o Victor 6.000, para procurar o submersível.

O Victor 6.000 deve chegar ao seu destino ainda esta quarta-feira e mergulhar até uma profundidade de cerca de quatro mil metros para realizar operações de busca.

A comunicação perdeu-se quando a embarcação estava a cerca de 700 quilómetros a sul de São João da Terra Nova, segundo o Centro de Coordenação de Salvamento Conjunto do Canadá, citado pela Associated Press.

