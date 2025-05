Cardeais fechados na Capela Sistina pelo segundo dia para eleger novo Papa

A Sky News avançou, esta manhã, com informações de fontes do Vaticano, que apontam para sete nomes falados após a primeira votação. De acordo com as fontes, a lista é: Pietro Parolin, Pierbattista Pizzaballa, Pablo Virgilio David, Ángel Fernández Artime, Cristóbal López Romero, Robert Francis Prevost, Jean-Marc Aveline.