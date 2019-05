Partilhar o artigo Cardeal Gianfranco Ravasi considera que a "culpa" do pedófilo é fazer a vítima perder a fé Imprimir o artigo Cardeal Gianfranco Ravasi considera que a "culpa" do pedófilo é fazer a vítima perder a fé Enviar por email o artigo Cardeal Gianfranco Ravasi considera que a "culpa" do pedófilo é fazer a vítima perder a fé Aumentar a fonte do artigo Cardeal Gianfranco Ravasi considera que a "culpa" do pedófilo é fazer a vítima perder a fé Diminuir a fonte do artigo Cardeal Gianfranco Ravasi considera que a "culpa" do pedófilo é fazer a vítima perder a fé Ouvir o artigo Cardeal Gianfranco Ravasi considera que a "culpa" do pedófilo é fazer a vítima perder a fé