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Cargas policiais nas ruas. Milhares protestam em Bruxelas contra austeridade
Cerca de 50 mil pessoas protestam junto ao Mont des Arts. Há uma presença significativa de militantes da Federação Geral dos Trabalhadores da Bélgica, bem como de muitos jovens vestidos de preto. A polícia avançou algumas vezes contra os manifestantes, a maioria jovens, utilizando, entre outros recursos, gás lacrimogéneo.
Jovens manifestantes lançaram alguns bastões e garrafas de vidro contra as forças de segurança. Segundo o jornal Le Soir, foi também arremessado fogo-de-artifício.
As autoridades policiais estão a revistar bolsas e a abordar menores de idade. Dezenas de pessoas terão sido detidas.Os transportes públicos foram afetados em Bruxelas e na região de Liège. No aeroporto da capital belga, cerca de 140 voos foram cancelados.
A Federação Geral dos Trabalhadores da Bélgica (FGTB) e a Confederação dos Sindicatos Cristãos (CSC) realizam esta sexta-feira uma manifestação antes de uma greve dos serviços públicos convocada pela União Geral de Serviços Públicos para o início da próxima semana.
A FGTB opõe-se à política socioeconómica do governo federal e, mais especificamente, a um eventual aumento do IVA e à anualização do horário de trabalho, "que impõe cada vez mais flexibilidade". Além disso, a Federação Geral dos Trabalhadores da Bélgica recusa qualquer alteração na indexação automática dos salários "e, consequentemente, no poder de compra". A CSC juntou-se à FGTB nesta ação.
As autoridades policiais estão a revistar bolsas e a abordar menores de idade. Dezenas de pessoas terão sido detidas.Os transportes públicos foram afetados em Bruxelas e na região de Liège. No aeroporto da capital belga, cerca de 140 voos foram cancelados.
A Federação Geral dos Trabalhadores da Bélgica (FGTB) e a Confederação dos Sindicatos Cristãos (CSC) realizam esta sexta-feira uma manifestação antes de uma greve dos serviços públicos convocada pela União Geral de Serviços Públicos para o início da próxima semana.
A FGTB opõe-se à política socioeconómica do governo federal e, mais especificamente, a um eventual aumento do IVA e à anualização do horário de trabalho, "que impõe cada vez mais flexibilidade". Além disso, a Federação Geral dos Trabalhadores da Bélgica recusa qualquer alteração na indexação automática dos salários "e, consequentemente, no poder de compra". A CSC juntou-se à FGTB nesta ação.
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