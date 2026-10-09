Cargas policiais nas ruas. Milhares protestam em Bruxelas contra austeridade

Cerca de 50 mil pessoas protestam junto ao Mont des Arts. Há uma presença significativa de militantes da Federação Geral dos Trabalhadores da Bélgica, bem como de muitos jovens vestidos de preto. A polícia avançou algumas vezes contra os manifestantes, a maioria jovens, utilizando, entre outros recursos, gás lacrimogéneo.