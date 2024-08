Carlos III reúne-se com sobreviventes de ataque com faca em Southport

Foto: Temilade Adelaja - Reuters

Ao chegar à Câmara Municipal de Southport, o monarca cumprimentou a multidão que o aguardava e parou para observar as flores ali colocadas em memória das vítimas.



No interior do edifício, esteve com as crianças e outros sobreviventes do ataque. Esta visita do rei acontece depois de Carlos III ter apelado à "unidade", face aos protestos que têm acontecido no país.



Axel Ruda-kubana, de 18 anos, foi acusado de três crimes de homicídio e 10 crimes de tentativa de homicídio.



Será presente a tribunal, em Liverpool, no fim de outubro, para uma audiência de preparação antes do julgamento.