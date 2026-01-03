Carneiro pede salvaguarda dos portugueses e apela às Nações Unidas

"Quero manifestar, em primeiro lugar, a minha total solidariedade à comunidade portuguesa na Venezuela, que certamente está a viver momentos de grande apreensão quanto ao seu futuro imediato, à salvaguarda das pessoas, à salvaguarda dos seus bens", disse José Luís Carneiro, em declarações à agência Lusa.

O líder do PS deixou um "apelo às Nações Unidas e às autoridades internacionais" para que garantam a proteção de direitos fundamentais e a salvaguarda do direito internacional naquele país "porque é inaceitável qualquer intervenção feita à margem do direito internacional".

"Aquilo que transmiti ao senhor ministro [dos Negócios Estrangeiros] é que conta com o PS para apoiar todas as diligências que sejam necessárias para garantir a salvaguarda e a defesa da comunidade portuguesa, para garantir a defesa do direito internacional e a cooperação com os parceiros europeus para estancar o conflito", referiu, dando conta que já tinha sido contactado pelo Governo.

Carneiro deixou ainda uma palavra de apoio e de solidariedade aos serviços consulares e diplomáticos portugueses num momento "de grande incerteza e de grande inquietude".