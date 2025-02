Carro atropela multidão em Munique

(em atualização)







A polícia de Munique revela, na rede social X, que o motorista do veículo foi detido no local e não representa qualquer ameaça. A área à volta do local foi isolada e as autoridades adiantam que está em curso uma "grande operação policial" na cidade alemã.





A emissora local "BR" afirma que o incidente atingiu várias pessoas que participavam numa manifestação relacionada com uma greve organizada pelo sindicato Verdi. O repórter da "BR" que está no local conta, no X, que "uma pessoa está caída na rua e um jovem foi levado pela polícia. As pessoas estão sentadas no chão, a chorar e a tremer".



O atropelamento ocorreu a 1,5 km do local onde vai decorrer a Conferência de Segurança de Munique que vai reunir líderes europeus e dos EUA, na sexta-feira.





O vice-presidente dos EUA, JD Vance, e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, vão estar presentes e devem chegar a Munique durante esta quinta-feira.