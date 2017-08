Carro atropela soldados em Paris e faz seis feridos

RTP 09 Ago, 2017, 08:33 / atualizado em 09 Ago, 2017, 11:27 | Mundo

As investigações do caso foram entregues à Procuradoria anti-terrorista. O inquérito foi determinado por "tentativas de assassínio contra pessoas depositárias de autoridade pública com ligação a uma iniciativa terrorista".



A notícia do incidente foi dada pela info-radio no jornal das 08h00 da manhã.



A prefeitura da polícia confirmou depois a informação acrescentando que o atropelamento se deu cerca das seis da manhã, hora GMT, oito horas em França.





🔴 Incident à Levallois Perret : intervention de #Police en cours. Un véhicule est recherché — Préfecture de police (@prefpolice) 9 de agosto de 2017

Veículo "acelerou" contra os militares

Macron acompanha

Operação Sentinela

"Está em curso uma intervenção policial. Decorrem buscas pelo veículo", referiu o departamento da polícia na sua página da rede socialNenhum dos soldados feridos gravemente corre perigo de vida, garantiram fontes policiais à Agência France Presse.Na altura do ataque três militares preparavam-se para render outra patrulha, incluida no dispositivo anti-terrorista Sentinela, no município 30 minutos a nordeste de Paris.Em comunicado, a ministra francesa das Forças Armadas, Florence Parly, condenou o ataque, que classificou de "ato cobarde"."Seis militares do 35º regimento de infantaria de Belfort ficaram feridos, três deles gravemente, sem gravidade", precisou a ministra, elevando de dois inicialmente confirmados para três o número de feridos graves."O autor está em fuga e é activamente procurado pelas forças da ordem. O inquérito em curso irá determinar as suas motivações e as circunstâncias nas quais agiu", acrescenta Parly.No comunicado a ministra condena "com a maior firmeza este ato cobarde que não abala em nada a determinação dos militares de trabalhar pela segurança dos franceses".Patrick Balkany, o presidente da Câmara de Levallois-Perret afirmou à radiotelevisão BMF que o veículo era um BMW e que não há dúvida de que se tratou de um ataque."Sem qualquer dúvida foi um acto deliberado", garantiu. "É um acto odioso de agressão", acrescentou.De acordo com Balkany, o ataque deu-se diante de um quartel situado na Praça de Verdun, no centro de Levallois, um município "calmo e seguro" onde "nunca houve incidentes", segundo garantiu.O carro, de cor escura de acordo com informações das forças de segurança, estava parado numa travessa lateral e acelerou contra os militares."O veículo acelerou muito rapidamente quando eles saíram", disse Balkany. "Não parou. Atropelou-os e seguiu a alta velocidade."O condutor pôs-se em fuga e está em curso uma imensa caça ao homem e buscas pelo veículo. Toda a cidade está a ser passada "a pente fino", como refere a correspondente da RTP em França, Rosário Salgueiro.As imagens captadas pela câmaras de segurança da praça do município de Levallois-Perret estão a ser analisadas para coligir todos os dados possíveis que possam levar à identificação do veículo e do condutor.Em pleno mês de agosto e das férias, a praça estava muito calma à hora do incidente.O presidente Emmanuel Macron segue o evoluir da investigação, no Palácio do Eliseu, onde decorre o conselho de ministros semanal.O incidente ocorreu por volta das 08:00 (07:00 em Lisboa), pouco antes do início do conselho de Defesa e que reúne o presidente, o primeiro-ministro e um grupo restrito de ministros.É possível que, ao longo do dia, Emmanuel Macron se desloque aos hospitais para onde foram transportados os seis militares feridos, dois dos quais em estado grave.Os feridos graves encontram-se no centro militar de Percy, na localidade de Clamart, próximo de Levallois Perret.Desde 25 de janeiro que a França tem sido alvo de uma vaga de atentados jiadistas, que fez 239 mortos. Os últimos ataques visaram sobretudo as forças de segurança em locais emblemáticos.A Operação Sentinela mobiliza desde janeiro de 2015, sete mil soldados em permanência em todo o território francês, metade deles na região parisiense.Em julho passado o Presidente Emmanuel Macron afirmou que o dispositivo ia ser revisto "em profundidade para ter a maior eficácia operacional tendo em conta a evolução da efectividade e a evolução da ameaça".O emprego massivo de soldados em território nacional está no centro de um debate aceso, com alguns políticos, sobretudod de direita, a questionarem sobre a eficácia do dispositivo emrelação ao esforço imposto às Forças Armadas, muito envolvidas em teatros de operações externas num quadro de aperto orçamental.