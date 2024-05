Carta arrasa diretórios. UE demonstra "continuada apatia face à situação dos palestinianos"

Uma carta assinada por 211 funcionários de instituições comunitárias aponta para uma "apatia contínua" da União Europeia perante a situação palestiniana. No documento, partilhado em exclusivo com o jornal britânico The Guardian, os subscritores apelam a um cessar-fogo e alertam para as contradições entre os valores defendidos no bloco europeu e o que consideram ser o "silêncio" dos líderes.