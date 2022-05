Casa Branca a contar com teste nuclear norte-coreano durante missão asiática de Biden

“As nossas informações refletem a possibilidade genuína de que haja mais um teste de um míssil, incluindo de longo alcance, ou um teste nuclear, ou francamente ambos nos dias que antecedem, durante ou depois da viagem do presidente à região”, afirmou Jake Sullivan aos jornalistas., reforçou o conselheiro de segurança nacional de Joe Biden.

Joe Biden seguirá no próximo domingo para território japonês, onde terá lugar uma cimeira do grupo Quad, que junta Estados Unidos, Japão, Austrália e Índia.





O presidente dos Estados Unidos parte esta quinta-feira para a Coreia do Sul, onde se avistará com o novo presidente do país, Yoon Suk-yeol. A secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, já fez saber que Biden não tenciona deslocar-se à zona desmilitarizada entre os dois países da Península Coreana.



“Dar forma às regras da estrada”

“A mensagem que estamos a tentar passar nesta viagem é a de uma visão afirmativa do que o mundo pode ser, se as democracias e sociedades abertas permaneçam juntas para dar forma às regras da estrada, para definir a arquitetura de segurança da região ou reforçar alianças históricas fortes e poderosas”, enunciou o conselheiro de segurança nacional.







A agência sul-coreana Yonhap noticiou já esta quinta-feira que. Estes dados foram reportados a membros do Parlamento da Coreia do Sul.

O périplo asiático de Biden visa sinalizar que a Administração democrata mantém em mente os interesses estratégicos dos Estados Unidos na região do Indo-Pacífico, apesar das ondas de choque da guerra na Ucrânia.

“Foi-nos dito que há sinais de um lançamento de um míssil, apesar de o país estar no meio da pandemia do coronavírus, e no que toca a uma teste nuclear foram completados todos os preparativos.”, adiantou Ha Tae-keung, do partido Poder Popular.

Recorde-se que em março Pyongyang procedeu ao primeiro teste em quatro anos de um míssil balístico intercontinental. Desde então levou a cabo outros três ensaios.