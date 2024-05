Casa Branca afirma que ataque israelita em Rafah não ultrapassou linhas vermelhas dos EUA

No início deste mês, o presidente norte-americano, Joe Biden, ameaçou interromper o fornecimento de armas a Israel se a ofensiva em larga escala em Rafah avançasse e os refugiados fossem colocados em risco.Essa promessa foi agora posta à prova, depois de mais de 45 pessoas (a maioria mulheres, crianças e idosos) terem morrido no fim de semana após um ataque israelita a um campo de deslocados em Rafah.“Não apoiamos e não apoiaremos uma grande operação terrestre em Rafah. O presidente disse que, caso isso aconteça, poderá ter que tomar decisões diferentes em termos de apoio. Mas não vimos isso acontecer neste momento. Não os vimos a invadir Rafah”, acrescentou.Kirby descreveu, no entanto, as imagens do ataque em Rafah como “comoventes” e “dolorosas” e garantiu que os EUA estão a acompanhar de perto a investigação lançada por Israel.

Bombas fabricadas nos EUA usadas no ataque em Rafah

Enquanto isso, uma análise da CNN e dosugere que Israel utilizou bombas fabricadas nos EUA no ataque ao campo de deslocados em Rafah.

Especialistas analisaram as imagens dos destroços e dizem ter encontrado vestígios de uma GBU-39, uma bomba projetada e fabricada nos Estados Unidos.

US made Small Diameter Bomb(SDB)/GBU-39 fragments visible in the Rafah strike. This is from the rear control section. pic.twitter.com/Jk0jtflGES — Easybakeoven (@Easybakeovensz) May 27, 2024



No entanto, Cobb-Smith explica que “o uso de qualquer munição, mesmo deste tamanho, acarretará sempre riscos numa área densamente povoada”.O porta-voz do exército israelita garante que as munições usadas no ataque não podiam ter causado um incêndio de grandes dimensões como o que ocorreu e espera que a investigação permita determinar as causas do incêndio."Em Rafah, retirámos um milhão de habitantes que não estavam envolvidos e, apesar de todos os nossos esforços, ontem [domingo] ocorreu um incidente trágico. Estamos a investigar o que aconteceu e vamos tirar conclusões", disse Netanyahu.

Novo bombardeamento em Rafah faz 21 mortos

Apesar da crescente pressão internacional, Netanyahu prometeu continuar com a ofensiva em Rafah.Uma área de tendas em Al-Mawasi, na zona ocidental de Rafah, foi o novo alvo dos ataques israelitas.Os militares israelitas negam, por sua vez, ter atacado este acampamento. "Ao contrário dos relatos das últimas horas, as Forças de Defesa de Israel (IDF) não atacaram a Área Humanitária em Al-Mawasi", declarou o exército israelita, esta quarta-feira, em comunicado.