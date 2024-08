Casa Branca condena violência de colonos judeus na Cisjordânia

"Os ataques de colonos violentos contra civis palestinianos na Cisjordânia são inaceitáveis e devem cessar", declarou um porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, num comunicado divulgado na quinta-feira.

O porta-voz pediu às autoridades israelitas para que tomem as medidas necessárias para "proteger todas as comunidades".

"Isto inclui intervir para pôr termo a esta violência e responsabilizar os autores", acrescentou.

De acordo com o Ministério da Saúde palestiniano, o ataque, que teve como alvo a localidade de Jit, entre as cidades de Nablus e Qalqilya, causou a morte de um palestiniano de 23 anos, "baleado pelos colonos". Outro palestiniano ficou gravemente ferido com um tiro no peito, acrescentou a mesma fonte.

Um porta-voz do exército israelita afirmou que, pelas 18h00 em Lisboa de quinta-feira, "dezenas de civis israelitas, alguns com máscaras, (tinham) entrado em (...) Jit, incendiado veículos e infraestruturas na zona, e atirado pedras e cocktails molotov" (engenho explosivo de fabrico caseiro).

Também o presidente israelita, Isaac Herzog, "condenou veementemente" o ataque, que descreveu como um "pogrom" (movimento popular violento organizado contra uma comunidade).