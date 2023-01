Casa Branca confirma descoberta de novos documentos confidenciais em propriedade de Joe Biden

A Casa Branca confirmou esta quinta-feira que foram encontrados mais documentos confidenciais em propriedades do atual presidente norte-americano. Depois da documentação recuperada no antigo gabinete no Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement,que Joe Biden co-fundou enquanto era vice-presidente,“Após a descoberta de documentos do governo no Penn Biden Center em novembro de 2022 e em coordenação estreita com o Departamento de Justiça,”, indicou o conselheiro especial do presidente, Richard Sauber, em comunicado Nesta revista às propriedades do atual presidente,

O primeiro conjunto de documentos classificados que estava no Penn-Biden Center foi encontrado a 2 de novembro, apenas seis dias antes das eleições intercalares de 2022. O caso só se tornou público esta segunda-feira, com várias investigações publicadas na imprensa norte-americana.

Nenhum documento foi encontrado na residência de Rehoboth Beach”, adiantou o conselheiro especial do presidente.Richard Sauber acrescentou ainda que os documentos em causa foram entregues à Justiça., completou o responsável.“Como afirmámos anteriormente, estamos a cooperar totalmente com os Arquivos Nacionais e com o Departamento de Justiça, num processos para garantir que qualquer documento da Administração Obama-Biden está devidamente na posse dos Arquivos”, refere o conselheiro especial do presidente.

“Não é como se estivessem no meio da rua”

conteúdo confidencial dos serviços de inteligência norte-americanos e ainda memorandos informativos sobre a Ucrânia, Irão e Reino Unido, datados entre 2013 e 2016.

De acordo com a CNN , o primeiro conjunto de documentos encontrados continha dez documentos confidenciais, com

Em declarações à imprensa esta quinta-feira,Questionado por um jornalista sobre a razão pela qual tinha documentos classificados ao lado de um carro desportivo, Joe Biden respondeu: “Não é como se estivessem no meio da rua”., garantido que terá “oportunidade para falar de tudo isto, se Deus quiser em breve”.Nesta altura, várias questões relevantes estão ainda por esclarecer. Falta saber, por exemplo, quem transportou estes documentos para as localizações referidas e qual o conteúdo dos mesmos.





De acordo com a Lei dos Registos Presidenciais, os documentos classificados devem estar armazenados em locais seguros e, em particular, os registos da Casa Branca devem ser entregues aos Arquivos Nacionais quando uma Administração cessa funções.







Recorde-se que o ex-presidente Donald Trump foi alvo de duas buscas do FBI no ano passado com base num mandato de "retenção de documentos confidenciais" e "obstrução a investigação federal". Foram então apreendidas cerca de 30 caixas com documentos etiquetados como "ultrassecreto", "secreto" ou "confidencial".







Na altura, as revelações levaram Joe Biden a classificar o antecessor de "irresponsável" por manter centenas destes documentos nas suas propriedades.