Casa Branca diz que "culto de ódio da esquerda" levou ao ataque em Washington

“Esta violência política advém de uma demonização sistémica do presidente por parte dos comentadores, dos democratas e por alguns jornalistas”, disse Leavitt em conferência de imprensa.



“A retórica violenta contra Trump ajuda a legitimar este tipo de violência”, acrescentou. A Casa Branca destacou que o tiroteio durante o jantar de imprensa foi a terceira grande tentativa de assassinato contra Trump em menos de dois anos.



“O presidente Trump é destemido e está disposto a pôr a sua vida em risco para cumprir as promessas que fez ao povo americano”, disse Leavitt, que descreve que “a calma de Trump foi notável”.





Leavitt diz que Trump acredita que os protocolos de segurança no jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca resultaram, embora não tenha descartado possíveis alterações para melhorar ainda mais a segurança do presidente.





O próprio atirador ironizou com a falta de segurança no evento no manifesto que enviou à família minutos antes de realizar o atentado.



"A primeira coisa em que reparei ao entrar no hotel foi a sensação de arrogância. Entro com várias armas e ninguém ali sequer coloca a hipótese de eu representar uma ameaça", escreveu o suspeito.



“A segurança no evento está toda do lado de fora, focada nos manifestantes e nas pessoas que chegam agora, porque aparentemente ninguém pensou no que acontece se alguém fizer o check-in no dia anterior. Tipo, este nível de incompetência é insano, e espero sinceramente que seja corrigido até que este país volte a ter uma liderança realmente competente”, descreveu. O tiroteio levanta questões relativamente à segurança do presidente dos EUA."A primeira coisa em que reparei ao entrar no hotel foi a sensação de arrogância. Entro com várias armas e ninguém ali sequer coloca a hipótese de eu representar uma ameaça", escreveu o suspeito.“A segurança no evento está toda do lado de fora, focada nos manifestantes e nas pessoas que chegam agora, porque aparentemente ninguém pensou no que acontece se alguém fizer o check-in no dia anterior. Tipo, este nível de incompetência é insano, e espero sinceramente que seja corrigido até que este país volte a ter uma liderança realmente competente”, descreveu.





A Casa Branca instou os democratas no Congresso a financiarem o Departamento de Segurança Interna após o tiroteio.



“A obstrução dos democratas está a impor um fardo enorme e totalmente inútil ao Serviço Secreto, o que pode resultar em mais mortes. Chega! Não deve haver mais debate sobre isto”, disse a secretária de imprensa.



“Os democratas precisam de fazer o que o presidente Trump está a pedir há 73 dias: financiar o Departamento de Segurança Interna, ponto final. Esta é uma emergência nacional e todos os membros do Congresso precisam de colocar o país acima dos interesses partidários e garantir o financiamento do Departamento de Segurança Interna”, acrescentou Leavitt.





O suspeito de 31 anos, identificado como Cole Tomas Allen, vai ser presente a tribunal esta segunda-feira.



O atacante atingiu um agente, mas foi rapidamente detido. O incidente ocorreu no hotel Washington Hilton, que está situado a pouco mais de dois quilómetros da Casa Branca.