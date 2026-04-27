Tiroteio em Washington. Atirador hoje presente a tribunal

Depois de dizer à televisão Fox News que o atirador não chegou perto dos convidados do jantar, o presidente americano diz que não fez a vida fácil aos serviços secretos durante o ataque.

Questões de segurança

A segurança de Donald Trump reagiu de forma visivelmente lenta e hesitante.

Trump diz que não ficou preocupado

Rei Carlos II mantém visita

O atacante atingiu um agente, mas foi rapidamente detido.O local do tiroteio, o hotel Washington Hilton, está situado, tal como a Casa Branca, no centro da capital dos Estados Unidos. O hotel está a pouco mais de dois quilómetros da Casa Branca.afirmou Trump, numa entrevista ao programa "60 Minutes" (`60 minutos`) da emissora norte-americana CBS.O dirigente norte-americano comentou ainda a reação da primeira-dama, Melania Trump, que se encontrava também na mesa presidencial quando se ouviram os tiros e as pessoas que se encontravam no salão do hotel Hilton começaram a proteger-se debaixo das mesas."As pessoas não gostam que se diga que estavam assustadas, mas, certamente, quem não ficaria quando se tem uma situação dessas? Naquele momento, acho que ela percebeu logo que aquilo era mais uma bala do que uma bandeja", explicou Trump, notando que, inicialmente, pensou que a agitação se devia à queda de uma bandeja.e que é uma mulher "muito forte e inteligente"."Eu já passei por isto algumas vezes, mas ela, a este nível, não. Ela lidou muito bem com a situação", referiu.Donald Trump também falou sobre a reação que teve quando o Serviço Secreto foi destacado para o salão de baile.Um incidente que ocorre nas vésperas do rei Carlos III, de Inglaterra, iniciar uma visita oficial de quatro dias aos Estados Unidos.O Palácio de Buckingam, já disse que a deslocação dos monarcas britânicos se iria manter apesar do susto no hotel onde Trump jantava no sábado.Carlos III chega esta segunda-feira a Washington para assinalar os 250 anos da independência norte americana.Um dos momentos altos da visita será o discurso no Congresso dos Estados Unidos na terça-feira, algo que não acontecia desde 1991, eraA visita do rei inglês ocorre numa altura de tensão diplomática entre Washington e Londres.Alguns políticos do Reino Unido pediram a Carlos III para cancelar a visita. Já Donald Trump admite que a visita pode ajudar a melhorar as relações entre os dois países.