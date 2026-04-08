Casa Branca diz que Teerão irá entregar o urânio enriquecido

O presidente do Chega responsabilizou hoje o Governo mas também o PS pelo aumento do custo de vida, com a bancada socialista a acusar André Ventura de apoiar "o amigo Donald Trump" na guerra contra o Irão.



Na abertura do debate parlamentar de urgência marcado pelo Chega, André Ventura considerou que os preços do cabaz alimentar, combustíveis e habitação atingiram "um nível verdadeiramente imoral" na sequência do conflito no Médio Oriente.



"A receita do Estado com o ISP (imposto sobre os produtos petrolíferos) está no seu valor mais elevado de sempre. Isso significa que o Estado está a lucrar mais do que nunca com o ISP cobrado aos portugueses. Isto significa também que o Governo pode e deve fazer mais nesta matéria", defendeu.



O líder do Chega apontou exemplos de outros países da União Europeia que "anunciaram medidas implacáveis" para conter o aumento dos combustíveis, falando na Espanha, França e Grécia, mas destacando sobretudo o caso de Itália.



"Não é um governo comunista, não é um governo socialista, é um governo liberal e de direita. Um governo que sabe e compreende que as pessoas têm de estar em primeiro lugar e que não podemos ter uma guerra da qual não fomos culpados, da qual não temos responsabilidade, mas em que o Estado, em vez de ajudar os seus cidadãos, lucra à conta dos seus cidadão", criticou.



Ventura comparou o atual Governo ao anterior executivo socialista, dizem que ambos atuaram da mesma forma na resposta às crises energéticas, enquanto da bancada do PS de ouviam apartes como "diz ao Trump", numa referência ao presidente dos Estados Unidos, país que, juntamente com Israel, começou o conflito com o Irão.



"É verdade, talvez Donald Trump tenha a sua culpa, mas António Costa tem muito mais culpa do que Donald Trump na miséria que causou aos portugueses", afirmou, referindo-se ao anterior primeiro-ministro socialista.



O líder do Chega defendeu que deve ser aplicada uma taxa de 0% de IVA ao cabaz alimentar, avisando os deputados que se o parlamento nada fizer, será também responsável "pela maior miséria dos nossos concidadãos".



Num pedido de esclarecimento, o líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, defendeu que o principal culpado do aumento de combustíveis "é o atual Presidente dos Estados Unidos", Donald Trump.



"É o seu amigo, de quem foi à posse. E a responsabilidade é, do ponto de vista político nesta casa, em primeira ordem sua. É certo, o Governo podia ser mais lesto, mas cada vez que um português vai à bomba de gasolina e olha para o preço diz: cá está o preço de André Ventura e do seu amigo", ironizou.



Brilhante Dias considerou que, se um dia "a extrema-direita chegasse ao poder" em Portugal, seria este o resultado: "um aumento de preços irresponsável".



Na resposta, Ventura defendeu que Portugal e a maioria dos países europeus "estiveram bem em não alinhar totalmente com aquilo que tinha sido uma ação americana no Irão".



"Nós somos, acima de tudo, europeus e defendemos, acima de tudo, os interesses do nosso continente europeu", afirmou.



O líder do Chega deixou ainda uma crítica à recente deslocação de Brilhante Dias e do líder do PS, José Luís Carneiro, à Venezuela.



"Há uma coisa em que estamos, de facto, nos antípodas e que nunca me verá fazer: nunca estarei em Caracas a dar a mão ao ditador Nicolás Maduro", disse.



Lusa