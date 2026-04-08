Mundo
Guerra no Médio Oriente
Casa Branca. Documento divulgado pelos media sobre proposta do Irão "não é o documento de trabalho"
A Casa Branca contestou esta quarta-feira as notícias sobre o esboço do plano de cessar-fogo divulgadas nos meios de comunicação social dos EUA a partir dos media iranianos.
A proposta de 10 pontos divulgada difere aparentemente da que foi efetivamente recebida pelas autoridades americanas.
Quando Donald Trump anunciou ontem um cessar-fogo de duas semanas com o Irão, disse que os EUA tinham recebido uma proposta de paz de 10 pontos que considerava uma “base viável para a negociação”.
Mas, quando o Irão divulgou posteriormente uma proposta de 10 pontos à imprensa, esta era diferente daquela a que Trump se referia.
Um funcionário da Casa Branca confirmou isso mesmo à BBC e à CNN, afirmando que o "documento divulgado pelos media não é o documento de trabalho". A extensão e a natureza das diferenças não ficaram imediatamente claras. O funcionário da Casa Branca não adiantou mais pormenores. "Não vamos falar disso publicamente por respeito ao processo", explicou.
Trump tem expressado várias vezes a sua frustração com o que o Irão estava a dizer publicamente sobre o acordo de cessar-fogo.
Terça-feira à noite, ridicularizou uma declaração do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão que reivindicava a vitória no acordo, chamando-lhe "FRAUDE" e atacando a CNN por ter noticiado o facto.
Já quarta-feira, sugeriu no Truth Social que alguns dos acordos que circulam publicamente não estavam a ser discutidos à porta fechada.
"Inúmeros acordos, listas e cartas estão a ser enviados por pessoas que não têm absolutamente nada a ver com a negociação EUA/Irão; em muitos casos, são burlões, charlatães e PIORES", escreveu
"Existe apenas um grupo de 'PONTOS' significativos que são aceitáveis para os Estados Unidos, e iremos discuti-los à porta fechada durante estas negociações. Estes são os PONTOS que fundamentam o nosso acordo de cessar-fogo. É algo razoável e que pode ser facilmente descartado", acrescentou.
Quando Donald Trump anunciou ontem um cessar-fogo de duas semanas com o Irão, disse que os EUA tinham recebido uma proposta de paz de 10 pontos que considerava uma “base viável para a negociação”.
Mas, quando o Irão divulgou posteriormente uma proposta de 10 pontos à imprensa, esta era diferente daquela a que Trump se referia.
Um funcionário da Casa Branca confirmou isso mesmo à BBC e à CNN, afirmando que o "documento divulgado pelos media não é o documento de trabalho". A extensão e a natureza das diferenças não ficaram imediatamente claras. O funcionário da Casa Branca não adiantou mais pormenores. "Não vamos falar disso publicamente por respeito ao processo", explicou.
Trump tem expressado várias vezes a sua frustração com o que o Irão estava a dizer publicamente sobre o acordo de cessar-fogo.
Terça-feira à noite, ridicularizou uma declaração do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão que reivindicava a vitória no acordo, chamando-lhe "FRAUDE" e atacando a CNN por ter noticiado o facto.
Já quarta-feira, sugeriu no Truth Social que alguns dos acordos que circulam publicamente não estavam a ser discutidos à porta fechada.
"Inúmeros acordos, listas e cartas estão a ser enviados por pessoas que não têm absolutamente nada a ver com a negociação EUA/Irão; em muitos casos, são burlões, charlatães e PIORES", escreveu
"Existe apenas um grupo de 'PONTOS' significativos que são aceitáveis para os Estados Unidos, e iremos discuti-los à porta fechada durante estas negociações. Estes são os PONTOS que fundamentam o nosso acordo de cessar-fogo. É algo razoável e que pode ser facilmente descartado", acrescentou.