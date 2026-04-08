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Casa Branca. Documento divulgado pelos media sobre proposta do Irão "não é o documento de trabalho"

Casa Branca. Documento divulgado pelos media sobre proposta do Irão "não é o documento de trabalho"

A Casa Branca contestou esta quarta-feira as notícias sobre o esboço do plano de cessar-fogo divulgadas nos meios de comunicação social dos EUA a partir dos media iranianos.

Graça Andrade Ramos - RTP /
Conferência de imprensa na Casa Branca dia 7 de abril de 2026 Foto: Evelyn Hockstein - Reuters

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A proposta de 10 pontos divulgada difere aparentemente da que foi efetivamente recebida pelas autoridades americanas.

Quando Donald Trump anunciou ontem um cessar-fogo de duas semanas com o Irão, disse que os EUA tinham recebido uma proposta de paz de 10 pontos que considerava uma “base viável para a negociação”.

Mas, quando o Irão divulgou posteriormente uma proposta de 10 pontos à imprensa, esta era diferente daquela a que Trump se referia.

Um funcionário da Casa Branca confirmou isso mesmo à BBC e à CNN, afirmando que o "documento divulgado pelos media não é o documento de trabalho". A extensão e a natureza das diferenças não ficaram imediatamente claras. O funcionário da Casa Branca não adiantou mais pormenores. "Não vamos falar disso publicamente por respeito ao processo", explicou.

Trump tem expressado várias vezes a sua frustração com o que o Irão estava a dizer publicamente sobre o acordo de cessar-fogo.

Terça-feira à noite, ridicularizou uma declaração do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão que reivindicava a vitória no acordo, chamando-lhe "FRAUDE" e atacando a CNN por ter noticiado o facto.

Já quarta-feira, sugeriu no Truth Social que alguns dos acordos que circulam publicamente não estavam a ser discutidos à porta fechada.

"Inúmeros acordos, listas e cartas estão a ser enviados por pessoas que não têm absolutamente nada a ver com a negociação EUA/Irão; em muitos casos, são burlões, charlatães e PIORES", escreveu

"Existe apenas um grupo de 'PONTOS' significativos que são aceitáveis ​​para os Estados Unidos, e iremos discuti-los à porta fechada durante estas negociações. Estes são os PONTOS que fundamentam o nosso acordo de cessar-fogo. É algo razoável e que pode ser facilmente descartado", acrescentou.

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