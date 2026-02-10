Casa Branca garante que possível perdão a Ghislaine Maxwell "não é prioridade" para Trump

"Não falei com o Presidente sobre isso recentemente porque, francamente, não é uma prioridade [para ele]. Ele está focado em muitas das questões que o povo norte-americano enfrenta e em encontrar soluções. É por isso que não falei com ele sobre isso recentemente", sublinhou a porta-voz da Casa Branca (presidência norte-americana), Karoline Leavitt, em declarações aos jornalistas.

A porta-voz foi questionada sobre a possibilidade de um indulto depois de a própria Maxwell ter invocado na segunda-feira o seu direito à quinta emenda da Constituição, contra a autoincriminação, para evitar testemunhar perante a comissão de supervisão da Câmara dos Representantes (câmara baixa do Congresso) que investiga o esquema do financeiro que morreu na prisão em 2019.

O advogado de Maxwell tinha declarado anteriormente que a sua cliente estava disposta a testemunhar livremente em troca de um indulto, que só Trump pode conceder.

"A última vez que [o Presidente e eu] falámos sobre isto, ele disse que não era algo que estivesse a considerar ou a pensar", reiterou hoje Leavitt.

As exigências iniciais de Maxwell, que é considerada a principal facilitadora de Epstein no recrutamento, abuso e tráfico de mulheres, muitas delas menores, para um indulto presidencial começaram a surgir em meados de 2025, e a Casa Branca declarou na altura que esta opção não estava em discussão.

A administração Trump tem enfrentado uma pressão crescente em relação ao caso Epstein, especialmente depois de uma lei aprovada pelo Congresso no final do ano passado, que o Presidente republicano disse inicialmente não apoiar, ter obrigado o Departamento de Justiça a divulgar toda a documentação relacionada com a investigação.

Na segunda-feira, os congressistas democratas manifestaram preocupação com a omissão dos nomes de seis homens nos últimos documentos divulgados e não descartaram a possibilidade de tornar públicas estas identidades caso o Departamento de Justiça não corrija as omissões.

Já hoje, os democratas do Congresso apresentaram um projeto de lei, que não conta atualmente com apoio bipartidário, que procura eliminar o prazo de prescrição para crimes de tráfico sexual como os cometidos por Epstein.

Epstein morreu numa cela de prisão em 2019, enquanto aguardava julgamento por acusações federais nos Estados Unidos de ter abusado sexualmente de dezenas de mulheres, incluindo menores.