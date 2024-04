Casa Branca recusa comentar alegado ataque israelita ao Irão

A porta-voz da Presidência dos Estados Unidos, Karine Jean-Pierre, foi repetidamente questionada numa conferência de imprensa sobre a informação e a posição dos Estados Unidos, mas escusou-se a falar sobre o assunto.

Horas antes, numa comparência perante a imprensa após a conclusão da reunião de ministros dos Negócios Estrangeiros do G7 (grupo dos países mais industrializados do mundo) na ilha italiana de Capri, o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, limitou-se a dizer que o seu país "não está envolvido em operações ofensivas" contra o Irão e que está a trabalhar para conter a escalada do conflito no Médio Oriente.

As autoridades israelitas também continuam em silêncio após o alegado ataque aéreo à cidade iraniana de Isfahan, muito próxima da maior central nuclear do Irão, Natanz.

Entretanto, o Irão vive um dia de aparente normalidade depois do ataque, que não causou danos mas desencadeou um alarme inicial que levou ao encerramento de quatro aeroportos, que mais tarde retomaram o funcionamento.

O alegado ataque israelita da madrugada de hoje ao Irão ocorreu após o lançamento de 300 mísseis e `drones` (aeronaves não-tripuladas) pelo Irão sobre Israel no passado fim de semana, em retaliação contra o ataque mortal israelita ao consulado iraniano em Damasco, na Síria, no início do mês.