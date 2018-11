Casa Branca. Trump volta a ameaçar Jim Acosta com interdição

Paulo Alexandre Amaral - RTP19 Nov, 2018, 20:39 / atualizado em 19 Nov, 2018, 20:40 | Mundo

Depois de um juiz ter obrigado a Casa Branca a devolver as autorizações para trabalhar ao repórter da CNN Jim Acosta, a Administração Trump voltou a ameaçar o jornalista com nova interdição | Reuters

Depois de um juiz ter obrigado a Casa Branca a devolver as autorizações para trabalhar ao repórter da CNN Jim Acosta, a Administração Trump voltou a ameaçar o jornalista com nova interdição, fazendo saber que a sua acreditação deveria ser revogada no fim do mês.







Em resposta, a CNN voltou-se de novo para a lei e pediu uma audição urgente ao tribunal distrital de Washington sob o pretexto de que “a Casa Branca está a incorrer numa violação contínua das Primeira e Quinta Emendas da Constituição (…) estas acções ameaçam todos os jornalistas e organizações de media. Jim Acosta e a CNN continuarão a noticiar os factos relativos à Casa Branca e ao Presidente”.



Há uma semana a cadeia televisiva norte-americana anunciava a intenção de processar o Presidente Trump e vários assessores da Casa Branca após a retirada de credenciais ao seu jornalista. Na ressaca da meia derrota dos republicanos nas intercalares de novembro, uma troca de palavras mais acesa entre Trump e Acosta a propósito da caravana de imigrantes sul-americanos foi o argumento encontrado pela Casa Branca para deixar o jornalista do lado de fora dos portões em Washington.

Jim Acosta, o microfone e a estagiária







Um membro júnior da equipa de imprensa de Trump foi entretanto metida ao barulho numa luta por um microfone durante a qual, alegadamente, Jim Acosta tocara o antebraço da funcionária com a sua mão esquerda na tentativa de proteger o microfone, energicamente agarrado pela estagiária.







“A revogação injusta destas credenciais viola o direito à liberdade de imprensa da CNN e de Acosta, consagrados na primeira e quinta emendas da Constituição”, declarou a televisão, apresentando a um tribunal de Washington “uma providência cautelar, exigindo que o passe seja devolvido a Jim [Acosta]”.O processo desencadeado pela CNN visou outros cinco elementos da Administração: Para além do Presidente norte-americano, o processo visa outros cinco membros da equipa: Sara Huckabee Sanders, porta-voz da Casa Branca, John Kelly, chefe de Gabinete, Bill Shine, chefe adjunto de Comunicação, Joseph Clancy, diretor dos Serviços Secretos, e um outro agente deste serviço não identificado.A Casa Branca defendeu a sua posição afirmando que “a Primeira Emenda não se aplica quando um único repórter entre mais de 150 presentes procura monopolizar o auditório”. E acusou Jim Acosta de “responder fisicamente” à estagiária depois de Trump ter respondido a duas perguntas do jornalista.A Associação de Correspondentes da Casa Branca manifestou, por seu lado, um “forte apoio” à ação judicial da CNN: “A revogação do acesso aos edifícios da Casa Branca foi uma reação desproporcionada aos acontecimentos da última quarta-feira. (…) O presidente não pode escolher arbitrariamente os homens e as mulheres que o acompanham”.