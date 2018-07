Casado contra a exumação de Franco

RTP16 Jul, 2018, 15:55 | Mundo

Na sua intervenção no Fórum Europa, Pablo Casado dedicou grande parte do seu discurso à memória histórica espanhola. Ao referir-se à situação do túmulo de Franco, cujos restos mortais serão transladados, de acordo com o Governo, Casado mostrou ser contra a medida.



“Não gastaria um euro a desenterrar Franco. Pedro Sánchez está a seguir a agenda de Zapatero e a fraturar a sociedade”, declarou na sua intervenção.



Segundo fontes do Ministério da Justiça, o Governo pretende continuar com o plano de retirar os restos mortais de Franco do Valle de los Caídos, apesar de admitir que o processo pode atrasar-se, tal como noticia o El País.



O Executivo terá de chegar a um acordo com a família do antigo ditador espanhol. No entanto, esse acordo não é tão imprescindível como o aval da Igreja, visto o corpo de Franco estar sepultado no interior de uma basílica.