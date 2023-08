Caso Rubiales. Ministério Público espanhol abre inquérito por presumível agressão sexual

(em atualização)

O organismo vai analisar a suspensão de Luis Rubiales, que por enquanto é provisória. A reunião surge depois de Rubiales ter sido afastado pela FIFA, na sequência do polémico beijo que deu na boca a uma jogadora na final do Mundial feminino de futebol. Na última sexta-feira, numa assembleia geral extraordinária, Rubiales recusou demitir-se e disse que se vai defender.Pedro Rocha assumiu interinamente a presidência da Federação Espanhola de Futebol. Esta manhã, a mãe de Rubiales entrou em greve de fome. Está trancada na igreja Divina de Motril, na região de Andaluzia. Garante que vai manter o protesto até que termine o que considera ser uma "perseguição desumana e sangrenta" ao filho.Num braço de ferro com o governo de Madrid, duas ministras, vieram exigir medidas definitivas contra Luís Rubiales.Já a jogadora da seleção espanhola Mariona Caldentey reafirmou a posição em relação ao caso Rubiales.A atleta agradeceu o apoio que as jogadoras têm recebido e afirmou que vão estar com Jenni Hermoso até ao fim.