Beijo polémico. Governo quer suspensão de Rubiales, jogadoras da seleção recusam jogar

O Governo espanhol avança com uma queixa em tribunal para decidir se suspende Luis Rubiales.





O presidente do Conselho Superior do Desporto (CSD) espanhol afirmou hoje que vai denunciar o presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) ao Tribunal Administrativo do Desporto (TAD) com o objetivo de o suspender.



Victor Francos, secretário de Estado para o Desporto e, simultaneamente presidente do CSD espanhol, garantiu que o organismo vai avançar ainda hoje com a denúncia por "infrações muito graves".



Já as campeãs mundiais anunciram esta tarde que renunciam à seleção enquanto Rubiales se mantiver na Federação.





Em comunicado, as jogadoras reiteram que o beijo na final do Mundial de futebol feminino não foi consentido e lembram que há imagens a mostrar isso mesmo. A jornalista Camila Vidal resume o comunicado das jogadoras.



Já Luis Rubiales, presidente da RFEF, afirmou hoje, repetidamente, que não se demite na sequência do beijo na boca que deu à futebolista Jenni Hermoso.





"Não me vou demitir, não me vou demitir", disse, acusando membros do governo, a imprensa e várias personalidades de lhe quererem fazer "um assassinato de caráter", acrescentando que irá processar quem o acusou de "violência sexual".



O dirigente foi aplaudido pela Assembleia, na qual se encontrava o selecionador feminino Jorge Vilda.





Em Espanha, e não só, inúmeros atletas e personalidades estão indignados com a situação.





A Associações Espanhola de Futebolistas critica igualmente tudo o que aconteceu no Mundial e diz que o futebol em Espanha fica manchado.