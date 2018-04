Caso Skripal. Ex-espião e filha eram vigiados pela Rússia desde 2013

RTP13 Abr, 2018, 15:22 / atualizado em 13 Abr, 2018, 15:25 | Mundo

Em carta enviada ao secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, o conselheiro britânico para a segurança nacional, Mark Sedwill, escreve que os dados em causa “indicam que o interesse dos serviços de informações russos pelos Skripal remonta a pelo menos 2013”.



Moscovo tem negado sempre qualquer envolvimento no envenenamento do ex-espião. Sergei e Yulia Skripal foram encontrados inconscientes a 4 de março em Salisbury, no sul de Inglaterra.



A Rússia, afiança Londres, testou a propagação do agente nervoso que envenenou Sergei e Yulia Skripal em maçanetas de portas. Informações que fazem parte de um documento, citado pelo jornal britânico The Guardian, que também revela que os e-mails do antigo espião russo e da filha eram vigiados pelos serviços secretos de Moscovo desde 2013.



A carta de três páginas, que recebeu inicialmente o selo de confidencialidade, foi agora tornada pública. O Guardian explica ainda que no documento é possível ler que o novichok, o agente nervoso utilizado para envenenar Sergei Skripal e a filha, foi desenvolvido no centro de pesquisa russo em Shikhany, como parte de um programa de armas químicas sob o nome de código Foliant.







“Durante os anos 2000, a Rússia começou um programa para testar meios de propagar agentes químicos e treinar pessoas de unidades especiais para o uso destas armas. O programa incluiu consequentemente a investigação de formas de propagar agentes nervosos, incluindo a sua aplicação em maçanetas de portas. Na última década, a Rússia tem produzido e armazenado pequenas quantidades de novichok sob o mesmo programa”, explicou Mark Sedwill na carta enviada ao secretário-geral da NATO.



O caso Skripal provocou uma crise diplomática que se traduziu numa ação coordenada inédita com a expulsão de cerca de 150 de diplomatas russos de vários países ocidentais, incluindo os Estados Unidos e dois terços dos países-membros da União Europeia, e que implicou uma retaliação idêntica por parte de Moscovo.



Os Skripal estiveram em estado crítico durante mais de um mês. Yulia Skripal saiu do hospital na passada semana e o ex-espião, ainda que se mantenha internado, já não está em estado crítico.



