Observatório internacional apoia tese britânica no ataque a Sergei Skripal

RTP12 Abr, 2018, 12:58 / atualizado em 12 Abr, 2018, 13:10 | Mundo

Os inspetores recolheram no final de março amostras do lugar do ataque aos Skipal | Reuters

O Reino Unido identificou o agente usado como sendo Novichock, de uma estirpe militar desenvolvida e produzida pela Rússia.



A OPAQ não menciona publicamente que químico foi utilizado, mas identifica a sua fórmula complexa num relatório que permanece confidencial.



O ministro dos Negócios Estrangeiros da Grã-Bretanha, Boris Johnson, comentou as conclusões da OPAQ, referindo que "não há quaisquer dúvidas daquilo que foi usado".



E sublinhou, "continua a não haver uma explicação alternativa sobre quem foi o responsável - só a Rússia tem os meios, o motivo e os registos", sobre a forma de fabricar o agente, mais poderoso do que o Sarin.



A Rússia "tem de dar explicações", insistiu Johnson.Quatro laboratórios afiliados com a OPAQ confirmaram as conclusões britânicas quanto ao agente de nervos utilizado.



Também o principal laboratório militar britânico confirmou que se tratava de uma vertente militar de Novichock, embora não pudesse referir com certezas a sua proveniência.



Moscovo tem negado sempre estar por trás do ataque a Sergei e à sua filha Yulia e recusa responder às exigências de Londres.



A recusa despoletou uma grave crise diplomática, com a expulsão de diplomatas de parte a parte, russos e de vários países que secundam as exigências do Reino Unido.



O ataque ocorreu a 4 de março de 2018 em Salisbury, sul de Inglaterra. Um agente da policia local foi igualmente hospitalizado.