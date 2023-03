Caso Stormy Daniels na acusação a Trump por um grande júri de Manhattan

Donald Trump foi acusado por um grande júri de Manhattan no caso do alegado suborno pago à atriz de filmes pornográficos Stormy Daniels. Torna-se assim no primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a enfrentar uma acusação criminal e num momento em que se candidata novamente à Casa Branca.