Caso Stormy Daniels. Trump quer comparecer algemado em tribunal

A crescente insistência de Trump em comparecer algemado no tribunal é vista como uma forma de frisar que é uma acusação injusta e poderá agitar as bases para a campanha eleitoral para as presidenciais de 2024. O caso centra-se nos 130 mil dólares que o ex-presidente pagou à atriz de filmes pornográficos, através do seu advogado Michael Cohen nos últimos dias da campanha presidencial de 2016, na qual conquistou a Casa Branca. Mais tarde, reembolsou o advogado com cheques de 35 mil dólares usando os seus fundos pessoais, que foram registados por Cohen como despesas legais.



A equipa jurídica de Trump no caso que envolve Stormy Daniels recomendou que o ex-presidente se entregasse discretamente na próxima semana. Para já, permanece incerto quando é que o grande júri de Nova Iorque se pronunciará no caso Stormy Daniels e tornar Trump no primeiro Presidente dos EUA a enfrentar acusações criminais. Nos últimos tempos, o ex-presidente dos EUA apareceu várias vezes desligado da onda de atividade em Nova Iorque, à medida que a investigação vai sendo concluída. Nos últimos dias, Trump tem passado o tempo em almoços e jantares em Mar-a-Lago e a jogar golf em Palm Beach. Falta saber se uma acusação será, ou não, benéfica para a campanha presidencial de 2024.