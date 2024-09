Casos de negação do genocídio de Srebrenica triplicam em 2024 face a 2023

O estudo, elaborado pelo Centro Memorial de Srebrenica, apurou que em 2024 se registaram 305 casos de negação do genocídio, mais do triplo do registado em 2023.

Masmo recorde pertence a 2022, com 600 negações, após o que caiu para 90, devido a uma lei que pune com até cinco de prisão a negação do ocorrido.

O aumento repentino de 204 foi atribuído à impunidade judicial dos negacionistas e à campanha lançada pela República Srpska, o ente sérvio da Bosnia-Herzegobina, e pela Sérvia contra uma resolução da ONU, aprovada em maio, que pede o fim dessas práticas negacionistas.

A pessoa que mais vezes negou o genocídio tem sido o secessionista e pró-russo Milorad Dodik, presidente da República Srpska, no que tem estado acompanhado pelo presidente sérvio, Aleksandar Vucic.

A Assembleia Geral da ONU aprovou em maio uma resolução que estabelece o 11 de julho como dia para assinalar o genocídio cometido em 1995 contra mais de oito mil civis muçulmanos bósnios, crianças incluídas, por militares sérvio-bósnios no enclave de Srebrenica, então uma "zona protegida" por `capacetes azuis` da ONU.