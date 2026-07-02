Mundo
Guerra no Médio Oriente
Catar relata "progresso positivo" nas negociações entre o Irão e os EUA
Os negociadores norte-americanos e iranianos obtiveram "progressos positivos" nas suas conversações indiretas em Doha, estando a próxima ronda de discussões planeada para depois do funeral do antigo líder supremo iraniano Ali Khamenei, afirmou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Catar.
"Os mediadores do Catar e do Paquistão concluíram reuniões separadas em Doha com os negociadores norte-americanos e iranianos, com progressos positivos em questões relacionadas com o Memorando de Entendimento de Islamabad, com base nos resultados da Cimeira do Lago Lucerna", afirmou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Majed al-Ansari, na rede social X na quarta-feira.
Desde a assinatura do documento, Washington e Teerão têm estado envolvidos em negociações com uma duração prevista de 60 dias, período que pode ser prolongado.
Segundo a agência de notícias oficial iraniana IRNA, as negociações técnicas foram concluídas com um acordo que permite ao Irão adquirir bens necessários utilizando alguns dos seus ativos congelados no Catar.
As partes concordaram ainda em estabelecer, a partir desta quinta-feira, um canal de comunicação para reportar e documentar quaisquer potenciais violações do memorando de entendimento.
Donald Trump descreveu as reuniões como "muito boas", embora o Irão se recuse a permitir que sejam realizadas diretamente.
"A desnuclearização do Irão está a progredir bem", declarou o presidente norte-americano. "Atingimo-los com muita força", mas "damo-nos muito bem".
Embora a assinatura do acordo de paz entre Washington e Teerão tenha ajudado a reduzir a intensidade do conflito, persistem tensões significativas, particularmente em relação ao programa nuclear iraniano e à gestão do Estreito de Ormuz, onde os navios foram atacados apesar do memorando de entendimento.
Em relação ao Líbano, cuja inclusão nas negociações foi exigida por Teerão, foi assinado na semana passada, em Washington, um acordo-quadro para uma "paz duradoura".
"Na questão libanesa, que Teerão exigiu que fosse incluída nas negociações, foi assinado um acordo-quadro para uma 'paz duradoura' na semana passada em Washington". O acordo assinado entre Israel e o Líbano condiciona a retirada israelita do sul do Líbano — onde as suas tropas entraram no início do novo conflito com o Hezbollah, um grupo pró-Irão — ao desarmamento deste último, o que se recusa a fazer.
O Líbano foi arrastado para o conflito a 2 de março, quando o Hezbollah lançou ataques contra o norte de Israel em apoio do Irão, que era alvo da ofensiva israelo-americana. Os bombardeamentos e operações israelitas já mataram mais de 4.200 pessoas, segundo Beirute.Negociações retomadas após funeral de Khamenei As negociações entre o Irão e os Estados Unidos serão retomadas "o mais rapidamente possível" após o funeral do ayatollah Ali Khamenei, indicaram esta quinta-feira mediadores do Catar e do Paquistão, após trocas de ataques aéreos que ameaçaram o cessar-fogo.
O funeral do antigo líder supremo iraniano, morto a 28 de fevereiro, o primeiro dia da ofensiva israelo-americana contra Teerão que desencadeou a guerra regional, começa este sábado e durará seis dias.
Inicialmente agendado para o início de março, o funeral do Ayatollah Khamenei, que liderou a República Islâmica do Irão durante quase 37 anos, foi adiado devido à guerra.
Os cortejos fúnebres de Khamenei terão início a 4 de julho em Teerão e terminarão a 9 de julho com o seu enterro na sua cidade natal, Mashhad, estando previstas cerimónias adicionais em Qom e no Iraque entre estas datas.
As autoridades esperam entre 15 a 20 milhões de pessoas só na capital.
Teerão já alertou os EUA e Israel contra qualquer ataque ao Irão, enquanto o país se prepara para o funeral de Estado do Líder Supremo, o ayatollah Ali Khamenei.
“Advertimos os inimigos do Irão, especialmente os EUA e o regime sionista (Israel), para que evitem qualquer erro de cálculo e reflitam sobre a dura retaliação que as nossas forças armadas darão a qualquer ameaça e agressão contra o nosso país", disse Ali Abdollahi, comandante do Quartel-General Central de Khatam al-Anbiya, num comunicado divulgado pelos meios de comunicação estatais.
Na quarta-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araqchi, fez um aviso semelhante de que Teerão daria uma resposta imediata e contundente a qualquer ameaça contra o seu povo ou liderança, após comentários do ministro da Defesa israelita, Israel Katz, de que o atual Líder Supremo do Irão, Mojtaba Khamenei, estava "marcado". "Para a morte."
Os meios de comunicação iranianos noticiaram medidas de segurança reforçadas durante o período do funeral, enquanto o chefe da Organização de Aviação Civil do Irão afirmou na quarta-feira que seriam implementadas restrições temporárias no espaço aéreo sobre várias cidades, incluindo Teerão e Mashhad.Irão alerta EUA contra interferência no estreito de Ormuz
O Irão reitera a sua intenção de impor um direito de passagem de uma forma ou de outra, uma medida considerada inaceitável pelos Estados Unidos.
O Comando Central dos EUA (Centcom) informou na quarta-feira que realizou uma reunião no Bahrein com responsáveis de defesa de 12 países, principalmente do Golfo, para discutir a segurança.
Por seu lado, o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Kazem Gharibabadi, que se encontrava em Doha para as discussões técnicas, contrapôs esta quinta-feira que o estreito, uma via navegável estratégica para o comércio global de hidrocarbonetos, está "sob o comando do Irão, não do Centcom".
"A segurança da região será garantida pelo fim das intervenções e pela retirada dos Estados Unidos da área, pelo respeito pela soberania dos países e pela aceitação das novas realidades geopolíticas, não sob a proteção militar americana", escreveu no X.
Teerão afirmou esta quinta-feira que qualquer interferência dos EUA no Estreito de Ormuz desencadearia uma resposta "decisiva e rápida", acrescentando que a presença contínua de aeronaves norte-americanas na via navegável põe em risco a segurança regional, informou a imprensa estatal.O Quartel-General Central de Khatam al-Anbiya, que coordena as operações das forças armadas do Irão, afirmou que todos os navios-tanque e comerciais devem seguir as rotas designadas por Teerão para a passagem segura pelo estreito, acrescentando que os desvios ou o incumprimento dos protocolos de navegação implicarão uma resposta imediata.
"O Estreito de Ormuz não é o campo de atuação dos Estados Unidos agressores, mas antes território da soberania indiscutível da República Islâmica do Irão”, acrescenta o comunicado.
Após os ataques iniciais dos EUA e de Israel contra o Irão, em fevereiro, Teerão bloqueou efetivamente o Estreito de Ormuz, e os navios que transitam pela região correm o risco de se tornarem alvos militares.
Desde a assinatura do documento, Washington e Teerão têm estado envolvidos em negociações com uma duração prevista de 60 dias, período que pode ser prolongado.
Segundo a agência de notícias oficial iraniana IRNA, as negociações técnicas foram concluídas com um acordo que permite ao Irão adquirir bens necessários utilizando alguns dos seus ativos congelados no Catar.
As partes concordaram ainda em estabelecer, a partir desta quinta-feira, um canal de comunicação para reportar e documentar quaisquer potenciais violações do memorando de entendimento.
Donald Trump descreveu as reuniões como "muito boas", embora o Irão se recuse a permitir que sejam realizadas diretamente.
"A desnuclearização do Irão está a progredir bem", declarou o presidente norte-americano. "Atingimo-los com muita força", mas "damo-nos muito bem".
Embora a assinatura do acordo de paz entre Washington e Teerão tenha ajudado a reduzir a intensidade do conflito, persistem tensões significativas, particularmente em relação ao programa nuclear iraniano e à gestão do Estreito de Ormuz, onde os navios foram atacados apesar do memorando de entendimento.
Em relação ao Líbano, cuja inclusão nas negociações foi exigida por Teerão, foi assinado na semana passada, em Washington, um acordo-quadro para uma "paz duradoura".
"Na questão libanesa, que Teerão exigiu que fosse incluída nas negociações, foi assinado um acordo-quadro para uma 'paz duradoura' na semana passada em Washington". O acordo assinado entre Israel e o Líbano condiciona a retirada israelita do sul do Líbano — onde as suas tropas entraram no início do novo conflito com o Hezbollah, um grupo pró-Irão — ao desarmamento deste último, o que se recusa a fazer.
O Líbano foi arrastado para o conflito a 2 de março, quando o Hezbollah lançou ataques contra o norte de Israel em apoio do Irão, que era alvo da ofensiva israelo-americana. Os bombardeamentos e operações israelitas já mataram mais de 4.200 pessoas, segundo Beirute.Negociações retomadas após funeral de Khamenei As negociações entre o Irão e os Estados Unidos serão retomadas "o mais rapidamente possível" após o funeral do ayatollah Ali Khamenei, indicaram esta quinta-feira mediadores do Catar e do Paquistão, após trocas de ataques aéreos que ameaçaram o cessar-fogo.
O funeral do antigo líder supremo iraniano, morto a 28 de fevereiro, o primeiro dia da ofensiva israelo-americana contra Teerão que desencadeou a guerra regional, começa este sábado e durará seis dias.
Inicialmente agendado para o início de março, o funeral do Ayatollah Khamenei, que liderou a República Islâmica do Irão durante quase 37 anos, foi adiado devido à guerra.
Os cortejos fúnebres de Khamenei terão início a 4 de julho em Teerão e terminarão a 9 de julho com o seu enterro na sua cidade natal, Mashhad, estando previstas cerimónias adicionais em Qom e no Iraque entre estas datas.
As autoridades esperam entre 15 a 20 milhões de pessoas só na capital.
Teerão já alertou os EUA e Israel contra qualquer ataque ao Irão, enquanto o país se prepara para o funeral de Estado do Líder Supremo, o ayatollah Ali Khamenei.
“Advertimos os inimigos do Irão, especialmente os EUA e o regime sionista (Israel), para que evitem qualquer erro de cálculo e reflitam sobre a dura retaliação que as nossas forças armadas darão a qualquer ameaça e agressão contra o nosso país", disse Ali Abdollahi, comandante do Quartel-General Central de Khatam al-Anbiya, num comunicado divulgado pelos meios de comunicação estatais.
Na quarta-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araqchi, fez um aviso semelhante de que Teerão daria uma resposta imediata e contundente a qualquer ameaça contra o seu povo ou liderança, após comentários do ministro da Defesa israelita, Israel Katz, de que o atual Líder Supremo do Irão, Mojtaba Khamenei, estava "marcado". "Para a morte."
Os meios de comunicação iranianos noticiaram medidas de segurança reforçadas durante o período do funeral, enquanto o chefe da Organização de Aviação Civil do Irão afirmou na quarta-feira que seriam implementadas restrições temporárias no espaço aéreo sobre várias cidades, incluindo Teerão e Mashhad.Irão alerta EUA contra interferência no estreito de Ormuz
O Irão reitera a sua intenção de impor um direito de passagem de uma forma ou de outra, uma medida considerada inaceitável pelos Estados Unidos.
O Comando Central dos EUA (Centcom) informou na quarta-feira que realizou uma reunião no Bahrein com responsáveis de defesa de 12 países, principalmente do Golfo, para discutir a segurança.
"As autoridades enfatizaram o seu compromisso partilhado com o livre fluxo de comércio através do Estreito de Ormuz", declarou o Centcom na rede social X.
Por seu lado, o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Kazem Gharibabadi, que se encontrava em Doha para as discussões técnicas, contrapôs esta quinta-feira que o estreito, uma via navegável estratégica para o comércio global de hidrocarbonetos, está "sob o comando do Irão, não do Centcom".
"A segurança da região será garantida pelo fim das intervenções e pela retirada dos Estados Unidos da área, pelo respeito pela soberania dos países e pela aceitação das novas realidades geopolíticas, não sob a proteção militar americana", escreveu no X.
Teerão afirmou esta quinta-feira que qualquer interferência dos EUA no Estreito de Ormuz desencadearia uma resposta "decisiva e rápida", acrescentando que a presença contínua de aeronaves norte-americanas na via navegável põe em risco a segurança regional, informou a imprensa estatal.O Quartel-General Central de Khatam al-Anbiya, que coordena as operações das forças armadas do Irão, afirmou que todos os navios-tanque e comerciais devem seguir as rotas designadas por Teerão para a passagem segura pelo estreito, acrescentando que os desvios ou o incumprimento dos protocolos de navegação implicarão uma resposta imediata.
"O Estreito de Ormuz não é o campo de atuação dos Estados Unidos agressores, mas antes território da soberania indiscutível da República Islâmica do Irão”, acrescenta o comunicado.
Após os ataques iniciais dos EUA e de Israel contra o Irão, em fevereiro, Teerão bloqueou efetivamente o Estreito de Ormuz, e os navios que transitam pela região correm o risco de se tornarem alvos militares.
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