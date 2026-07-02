Catar relata "progresso positivo" nas negociações entre o Irão e os EUA



Desde a assinatura do documento, Washington e Teerão têm estado envolvidos em negociações com uma duração prevista de 60 dias, período que pode ser prolongado.



Embora a assinatura do acordo de paz entre Washington e Teerão tenha ajudado a reduzir a intensidade do conflito, persistem tensões significativas, particularmente em relação ao programa nuclear iraniano e à gestão do Estreito de Ormuz, onde os navios foram atacados apesar do memorando de entendimento.

Negociações retomadas após funeral de Khamenei



O funeral do antigo líder supremo iraniano, morto a 28 de fevereiro, o primeiro dia da ofensiva israelo-americana contra Teerão que desencadeou a guerra regional, começa este sábado e durará seis dias.

Irão alerta EUA contra interferência no estreito de Ormuz

"As autoridades enfatizaram o seu compromisso partilhado com o livre fluxo de comércio através do Estreito de Ormuz", declarou o Centcom na rede social X.

Teerão afirmou esta quinta-feira que qualquer interferência dos EUA no Estreito de Ormuz desencadearia uma resposta "decisiva e rápida", acrescentando que a presença contínua de aeronaves norte-americanas na via navegável põe em risco a segurança regional, informou a imprensa estatal.

"Os mediadores do Catar e do Paquistão concluíram reuniões separadas em Doha com os negociadores norte-americanos e iranianos, com progressos positivos em questões relacionadas com o Memorando de Entendimento de Islamabad, com base nos resultados da Cimeira do Lago Lucerna", afirmou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Majed al-Ansari, na rede social X na quarta-feira.Segundo a agência de notícias oficial iraniana IRNA,As partes concordaram ainda em estabelecer, a partir desta quinta-feira, um canal de comunicação para reportar e documentar quaisquer potenciais violações do memorando de entendimento.Donald Trump descreveu as reuniões como "muito boas", embora o Irão se recuse a permitir que sejam realizadas diretamente."A desnuclearização do Irão está a progredir bem", declarou o presidente norte-americano. "Atingimo-los com muita força", mas "damo-nos muito bem".Em relação ao Líbano, cuja inclusão nas negociações foi exigida por Teerão, foi assinado na semana passada, em Washington, um acordo-quadro para uma "paz duradoura"."Na questão libanesa, que Teerão exigiu que fosse incluída nas negociações, foi assinado um acordo-quadro para uma 'paz duradoura' na semana passada em Washington".O Líbano foi arrastado para o conflito a 2 de março, quando o Hezbollah lançou ataques contra o norte de Israel em apoio do Irão, que era alvo da ofensiva israelo-americana. Os bombardeamentos e operações israelitas já mataram mais de 4.200 pessoas, segundo Beirute.As negociações entre o Irão e os Estados Unidos serão retomadas "o mais rapidamente possível" após o funeral do ayatollah Ali Khamenei, indicaram esta quinta-feira mediadores do Catar e do Paquistão, após trocas de ataques aéreos que ameaçaram o cessar-fogo.Os cortejos fúnebres de Khamenei terão início a 4 de julho em Teerão e terminarão a 9 de julho com o seu enterro na sua cidade natal, Mashhad, estando previstas cerimónias adicionais em Qom e no Iraque entre estas datas.Teerão já alertou os EUA e Israel contra qualquer ataque ao Irão, enquanto o país se prepara para o funeral de Estado do Líder Supremo, o ayatollah Ali Khamenei.“Advertimos os inimigos do Irão, especialmente os EUA e o regime sionista (Israel), para que evitem qualquer erro de cálculo e reflitam sobre a dura retaliação que as nossas forças armadas darão a qualquer ameaça e agressão contra o nosso país", disse Ali Abdollahi, comandante do Quartel-General Central de Khatam al-Anbiya, num comunicado divulgado pelos meios de comunicação estatais.Os meios de comunicação iranianos noticiaram medidas de segurança reforçadas durante o período do funeral, enquanto o chefe da Organização de Aviação Civil do Irão afirmou na quarta-feira que seriam implementadas restrições temporárias no espaço aéreo sobre várias cidades, incluindo Teerão e Mashhad.O Irão reitera a sua intenção de impor um direito de passagem de uma forma ou de outra, uma medida considerada inaceitável pelos Estados Unidos.O Comando Central dos EUA (Centcom) informou na quarta-feira que realizou uma reunião no Bahrein com responsáveis de defesa de 12 países, principalmente do Golfo, para discutir a segurança.Por seu lado, o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Kazem Gharibabadi, que se encontrava em Doha para as discussões técnicas, contrapôs esta quinta-feira que o estreito, uma via navegável estratégica para o comércio global de hidrocarbonetos, está "sob o comando do Irão, não do Centcom"., pelo respeito pela soberania dos países e pela aceitação das novas realidades geopolíticas, não sob a proteção militar americana", escreveu no X.O Quartel-General Central de Khatam al-Anbiya, que coordena as operações das forças armadas do Irão, afirmou que todos os navios-tanque e comerciais devem seguir as rotas designadas por Teerão para a passagem segura pelo estreito, acrescentando que os desvios ou o incumprimento dos protocolos de navegação implicarão uma resposta imediata.”, acrescenta o comunicado.Após os ataques iniciais dos EUA e de Israel contra o Irão, em fevereiro, Teerão bloqueou efetivamente o Estreito de Ormuz, e os navios que transitam pela região correm o risco de se tornarem alvos militares.