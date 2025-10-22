"Catástrofe sanitária e humanitária". Crise de saúde na Faixa de Gaza vai durar gerações

"Além disso, [há] acesso restrito à ajuda humanitária. Esta é uma combinação muito fatal, o que torna [a situação] catastrófica e indescritível", acrescentou.

Ajuda não deve ser transformada em arma



"Deve haver acesso total, não deve haver qualquer condição, especialmente depois de todos os reféns vivos terem sido libertados e uma boa parte dos restos mortais ter sido transferida. Não esperava que houvesse restrições adicionais".





Para a OMS, "todas as travessias disponíveis" são necessárias para levar ajuda suficiente a Gaza e pediu a Israel que permita que os grupos humanitários regressem ao território. "Não é possível ter uma resposta alargada sem aqueles que podem ajudar no terreno", sublinhou.



“Portanto, se os pilares forem removidos, com a desculpa de que poderiam ter uma dupla utilização, não será possível ter uma tenda".

"Paz é o melhor remédio"

Israel permitiu que mais material médico e outro tipo de ajuda entrassem em Gaza desde que um cessar-fogo com o Hamas entrou em vigor a 10 de outubro, mas o diretor-geral da OMS considera que os níveis estão abaixo do necessário para reconstruir o sistema de saúde do território.