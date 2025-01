Catástrofes naturais em 2024. O ano mais quente de sempre com mais calamidades e mais frequentes

A Organização Meteorológica Mundial concluiu que este foi o ano mais quente desde que há registo. Nos primeiros nove meses de 2024, a temperatura média foi superior aos 1,5 graus Celsius acima do nível pré-industrial.



A temperatura média global "excedeu tudo o que já foi registado, e muitas vezes por uma grande margem", divulgou a organização no relatório “State of the Climate”, que adverte para o risco de as alterações climáticas tornarem os eventos climáticos extremos e mortais, mais comuns e intensos.



A par destes alertas constantes e de eventos que, ao longo do ano, foram devastando algumas regiões do mundo, o denominado “petro-Estado” Azerbaijão foi anfitrião da Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas – um país que já foi o epicentro da produção de petróleo. Entre as críticas à COP 29, que decorreu em novembro deste ano e após registos de centenas de desastres climáticos, destacam-se os compromissos financeiros assumidamente insuficientes e as metas para a eliminação progressiva dos combustíveis fósseis.



Com a transição energética ainda em lento progresso, as consequências têm sido devastadoras. No ano mais quente de sempre, milhões de pessoas ficaram expostas a muitos eventos climáticos.. Embora a comunidade científica afirme que um único ano com aquecimento de mais de 1,5°C não constitui uma falha para atingir as metas climáticas declaradas de Paris, a tendência do aumento da temperatura não mostra sinais de parar.

Janeiro

2024 prometia temperaturas altas já no início e quebrar todos os recordes, com o mês de janeiro mais quente de sempre em todo o mundo.





Também neste mês, o sudeste asiático enfrentou chuvas intensas que provocaram inundações devastadoras, afetando países como a Indonésia e a Malásia.





Fevereiro

No continente americano o inverno ficou mais rigoroso. Os Estados Unidos e o Canadá enfrentaram as tempestades de inverno, ficando com cidades inteiras sem acessos por causa da neve e do frio intenso, que causou vários danos e mortes. Já no Peru, muitas comunidades foram afetadas pelas chuvas intensas, inundações e consequentes deslizamentos de terra.





Março

O ar atmosférico e os oceanos já registavam recordes de calor. E em março, a temperatura média global da superfície do mar atingiu um aumento para os 21,07 graus Celsius , ou quase 70 graus Fahrenheit – fenómeno que desencadeou o branqueamento em massa na Grande Barreira de Corais da Austrália, lar de 400 tipos de corais que alimentam milhares de espécies de peixes. Foi o quarto e maior evento de branqueamento já registado.





Abril







Em plena primavera no hemisfério Norte, o mundo viveu o mês de abril mais quente desde que há registo. Um onde de calor estendeu-se pelo sul e o sudeste da Ásia, com temperaturas a superar os 45ºC durante vários dias. Com temperaturas anormalmente elevadas para a época milhares de pessoas morreram, houve falhas de energia e várias escolas tiveram de encerrar no Bangladesh, no Paquistão, na Índia e nas Filipinas.

No final do mês, estendendo-se durante semanas, o Brasil sofreu uma das maiores catástrofes climáticas do país. Em várias cidades, no período entre 27 de abril e 2 de maio, chegou a chover entre 500 e 700 milímetros, correspondendo a um terço da média histórica de precipitação para um ano inteiro, e em muitas noutras a precipitação ficou entre os 300 e 400 mm entre 3 e 5 de maio. Chuvadas que provocaram as grandes enchentes de Rio Grande do Sul, afetaram mais de 60 por cento do território estadual e dois milhões de pessoas. Nos mais de 400 municípios afetados morreram pelo menos 170 pessoas.





Maio



Também no norte da Europa, principalmente na Alemanha, registaram-se tempestades severas e inundações. Como os níveis de precipitação estavam já acima da média nos meses anteriores, o solo saturado não conseguiu absorver grande parte da água da chuva e muitos rios transbordaram.





Junho



Com as temperaturas em recordes máximos, o Pantanal do Brasil foi assolado pelos piores incêndios florestais das últimas duas décadas, tendo ficado queimados mais de um milhão de hectares. Fenómeno causado pelo desmatamento e seca no território brasileiro, exacerbado pelas alterações climáticas e que matou espécies raras de onças e papagaios que vivem no Pantanal, o maior pantanal tropical do mundo.





Julho

O furacão Beryl atingiu estados insulares das Caraíbas, incluindo Granada, Jamaica e São Vicente e Granadinas. Para lá do Pacífico, chuvas torrenciais provocaram grandes inundações e deslizamentos de terras, com dezenas de vítimas mortais no sul da China e no Japão.





Enquanto isso, a Europa vivia mais uma onda de calor, com Espanha e Itália a registar máximos históricos.

Agosto

Em agosto, os cientistas concluíram que a Europa é o continente que está a aquecer mais depressa devido às alterações climáticas.





Setembro





Outubro

A Depressão Isolada em Níveis Altos (DANA) já era esperada na Península Ibérica, mas a tempestade que passou na região espanhola de Valência foi devastadora. Num dilúvio nunca visto em Espanha, choveu durante oito horas a quantidade de precipitação prevista para um ano. Mais de 200 pessoas morreram, as ruas e as casas ficaram destruídas pelas inundações, algumas pontes ficaram destruídas e milhares de carros empilhados em estradas, túneis e garagens.





Novembro

Enquanto a cidade de Nova Iorque emitia um alerta de risco de seca, com o nordeste dos Estados Unidos a tentar recuperar de uma temporada de outono excecionalmente seca, a região estadual foi arrasada por incêndios florestais. Fenómeno mais comum no outro lado do mundo: começou mais cedo a temporada de incêndios na Austrália, devido à seca prolongada.





Dezembro



O ciclone Chido devastou a ilha francesa Mayotte. Neste país houv mais de 30 vítimas da ilha que pertence ao arquipélago francês situado no oceano Índico. Foi a primeira vez que a França decretou um dia de luto nacional por causa de uma catástrofe climática.







Em Moçambique, o mesmo ciclone causou ainda mais vítimas: pelo menos 120 mortes. O ciclone Chido atingiu sobretudo o norte e o centro do país, em particular as províncias de Cabo Delgado, Niassa, Nampula, Tete e Sofala. no centro, foram as mais afetadas.







No último mês do ano mais quente já registado, dados divulgados indicavam que, nos primeiros 11 meses do ano, ocorreram mais de 100 desastres climáticos, resultando em aproximadamente 200 mil mortes e 117 milhões de pessoas deslocadas em todo o mundo.

