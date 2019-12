Cazaquistão. Acidente de avião provoca 15 mortos e 60 feridos

Eram 7h22 da manhã, menos seis horas em Portugal, quando o avião da linha aérea Bek Air, número Z92100, saiu do aeroporto da cidade de Almaty com destino a Nur-Sultan. No aparelho estavam 93 passageiros e cinco membros da tripulação.

De acordo com o Comité de Aviação do Cazaquistão,Logo depois do acidente várias equipas de socorristas acudiram ao local para tentar salvar os sobreviventes. Na localidade do acidade, Almerek, foi criado imediatamente um cordão de segurança.Em declarações aoTengrinews, um dos sobreviventes descreveu o ambiente dentro do avião antes de o mesmo ter caído e embatido num edifício. Para além de explicar que ouvir um “som horrível” antes de o aparelho ter começado a perder altitude, o mesmo começou a voar de forma inclinada, antes de começar a perder altitude.. Outro sobrevivente falou sobre a queda. “A dada altura começámos a cair, não na vertical, mas com um certo ângulo. Parecia que o avião tinha perdido o controlo”.

Reação política ao desastre

Depois de ter tido conhecimento do acidente, o presidente cazaque ofereceu as condolências às famílias enlutadas e afirmou que os responsáveis “serão severamente punidos de acordo com a lei”.Kassym-Joamrt Tokayev anunciou também que o acidente vai ser alvo de uma investigação governamental para compreender as circunstâncias do sucedido.Na altura da descolagem, estavam nove graus negativos e pouco vento, no que diz respeito às condições climatéricas.Todos os voos previstos no Cazaquistão com os aparelhos Fokker 100, da Bek Air, foram suspensos, até haver uma investigação sobre as causas do acidente. O governo cazaque explicou que o aparelho foi criado em 1996 e o último certificado de voo tinha sido atribuído em maio deste ano.