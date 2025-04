Centenas de bombardeamentos. Zelensky acusa Rússia de violar cessar-fogo temporário

Desde a meia-noite deste domingo "já se registaram 59 casos de bombardeamentos e cinco ataques de unidades russas", acrescenta. Segundo as autoridades ucranianas, “na região de Kursk, as forças russas efetuaram ataques de artilharia e utilizaram drones”.



“Em todo o lado, os nossos guerreiros estão a responder como o inimigo merece, com base na situação de combate específica. A Ucrânia continuará a atuar de forma simétrica”, refere o relatório.



“A Rússia tem de cumprir integralmente as condições do cessar-fogo. A proposta da Ucrânia de aplicar e prolongar o cessar-fogo por 30 dias após a meia-noite de hoje continua em cima da mesa. Atuaremos de acordo com a situação real no terreno”.





A report by Commander-in-Chief Syrskyi on the frontline as of 6:00 a.m.



Across various frontline directions, there have already been 59 cases of Russian shelling and 5 assaults by Russian units. In the sector of the Starobilsk Operational Tactical Group, one combat engagement… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 20, 2025



Os ataques acontecem depois de, no sábado, o presidente da Rússia ter decretado um cessar-fogo unilateral na Ucrânia entre as 16h00 desse dia (hora de Lisboa) e o final de domingo, numa trégua temporária devido ao período de Páscoa.



"Guiado por questões humanitárias, o lado russo anuncia uma trégua de Páscoa. Ordeno a suspensão de todas as atividades militares neste período", anunciou o líder russo numa reunião no Kremlin.



Esta trégua inesperada de 30 horas, declarada unilateralmente pelo presidente russo, teria sido a interrupção mais significativa dos combates em três anos de conflito.



No entanto, poucas horas depois do anúncio, os alertas aéreos soaram novamente na Ucrânia, onde as autoridades que se tinham comprometido a respeitar o cessar-fogo denunciaram a sua violação.





"No geral, na manhã de Páscoa,", escreveu Zelensky nas redes sociais, citando um relatório do comandante-chefe do Exército ucraniano, Oleksandr Syrsky.