Centenas de drones abatem-se sobre a Ucrânia, base aérea russa alvo de ataque

Borisoglebsk, na região russa de Voronezh, é descrita como a base dos caças russos Su-34, Su-35S e Su-30SM. Segundo o Estado-Maior das forças ucranianas, citado pela Associated Press, o ataque das últimas horas visou um depósito de bombas planadoras, um avião de treino e "possivelmente outros aviões".Recorde-se que, em junho, Kiev reivindicou a destruição de mais de 40 aviões de combate russos em diferentes bases do território russo - uma operação levada a cabo com drones transportados em segredo por via terrestre.

A Força Aérea ucraniana deu conta do lançamento noturno de pelo menos 322 drones russos. Foram abatidos 157 destes aparelhos e outros 135 são dados como "perdidos" - o que aponta para eventuais bloqueios eletrónicos.

O principal alvo desta vaga de drones da Rússia foi a região de Khmelnytsky, no oeste da Ucrânia. O governador local, Serhii Tyurin, veio já a público para excluir quaisquer danos, feridos ou mortos.

Moscovo afirma que foram abatidos 94 drones ucranianos durante a noite de sexta-feira e outros 12 na manhã deste sábado, sem notícia de vítimas.



Frente diplomática arrasta-se



, Kiev, naquele que entretanto retratado como, em fevereiro de 2022. O presidente da câmara de Kiev, Vitali Klitschko, atualizou este sábado o balanço de vítimas paraO presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, adiantou, na sexta-feira, ter mantido uma conversa telefónica "muito importante e produtiva" com Donald Trump.

De acordo com Zelensky, foram abordadas com o presidente norte-americano possibilidades de reforço das defesas aéreas da Ucrânia, a eventual produção de armamento em conjunto e os diligências da Administração Trump para pôr termo à guerra a leste. "Tivemos um telefonema muito bom, eu acho", redarguiu Trump, questionado à noite sobre o telefonema referido pelo homólogo ucraniano.

c/ agências

O facto é que, entre as quais mísseis defensivos, alegando a necessidade de repor osnorte-americanos. Volodymyr Zelensky espera que a Europa possa colmatar esta brecha e acena com projetos de desenvolvimento da indústria militar ucraniana. Todavia, reconhece que este será sempre um processo demorado.