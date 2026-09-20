Centenas de drones da Ucrânia abatem-se sobre a Rússia no último dia de legislativas

Our long-range responses had a very significant impact in the Moscow region last night. One of Russia’s key oil industry facilities and the aggressor’s logistics facility were hit. These are billions of dollars that sustain the war machine. The systems used included FP-1, RZ-100,… pic.twitter.com/ka5mlDSgb7 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 20, 2026

Oposição de mãos atadas

“Poderoso” ciberataque



A Comissão Eleitoral Central da Rússia apressou-se a afiançar que “a situação está sob controlo e a segurança do sistema” acautelada.

c/ agências

A Rússia encaixou, este domingo, um bombardeamento ucraniano com recurso a mais de um milhar de drones. Moscovo descreveu já esta ação como uma tentativa de “perturbar” as eleições legislativas, que cumprem o último dia e deverão ter como resultado uma vitória do partido do presidente russo, Vladimir Putin, ao cabo de quatro anos e meio de guerra., segundo as autoridades russas., incluindo uma funcionária da Comissão Eleitoral Central., confirmou o presidente da câmara da capital. Sergey Sobyanin descreveu mesmo um ataque “sem precedentes” e “claramente planeado com o objetivo de perturbar as eleições”., contrapôs o autarca moscovita, referindo quePor seu turno, o presidente ucraniano afirmou que os ataques “tiveram um impacto muito grande na região de Moscovo”.De acordo com Volodymyr Zelensky, foi utilizada uma dezena de diferentes armas., a câmara baixa do Parlamento russo. A votação tem também lugar em territórios ucranianos ocupados e anexados pela Rússia de Putin.Contra o partido Rússia Unida, de Putin, foram autorizados a concorrer os comunistas do KPRF, os nacionalistas do LDPR, os conservadores do Rússia Justa e os liberais do partido Novas Pessoas. Todos, em diferentes graus, secundam a guerra na Ucrânia, principal pilar sobre o qual assenta, atualmente, o regime do presidente.A votação decorre também por via eletrónica em quase 30 regiões.Descartada do sistema,A União Europeia reprovou, à partida, estas eleições realizadas em clima de “repressão sistemática e institucionalizada”.