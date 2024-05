Continuam a aumentar as tensões entre a Irlanda e o Reino Unido, com a chegada de centenas de imigrantes a Dublin que procuram evitar ser deportados para o Rwanda.

Nas últimas semanas, centenas de imigrantes têm fugido do Reino Unido para a Irlanda. Nas ruas de Dublin, são cada vez mais as tendas com pessoas que esperam pela oportunidade de pedir o estatuto de exilado.

A reportagem é da correspondente da RTP no Reino Unido, Rosário Salgueiro.